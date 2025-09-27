Guerlain presenta Orchidée Impériale Gold Nobile Le Soin Concentré Regard

Nel 2024, Maison Guerlain ha inaugurato un nuovo percorso di ringiovanimento cosmetico per la pelle, introducendo la linea skincare Orchidée Impériale Gold Nobile.
Nel 2025, concentrandosi sull’area delicata del contorno occhi, Guerlain amplia la linea con il nuovo Orchidée Impériale Gold Nobile Le Soin Concentré Regard. La tecnologia Gold Nobile è ora potenziata da Chromatic Corrector Complex™, che combina un potente agente anti-stanchezza con l’azione stimolante della caffeina, arricchita da tre pigmenti perfezionanti.
Rigenerato e levigato, il contorno occhi appare illuminato, fresco e radioso.
Composto al 95% da ingredienti di origine naturale, questo nuovo trattamento unisce la concentrazione di un siero alla ricchezza di una crema in una formula sensoriale. Vero e proprio gioiello tecnologico ricaricabile, Le Soin Concentré Regard coniuga un erogatore in alluminio spazzolato con un flacone in vetro soffiato riciclabile.
Inoltre, per la prima volta, integra uno strumento di massaggio riutilizzabile in pietra Gua Sha.
Le Soin Concentré Regard rappresenta il primo step nel rituale di Orchidée Impériale Gold Nobile per ristrutturare i segni di giovinezza e la luminosità della pelle. Disponibile in distribuzione limitata da 15ml.