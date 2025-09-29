Beautyaholic’s presenta La Bonne Brosse, la spazzola per i capelli Slow Beauty

Paola Malaspina, CEO & Founder presso The Beautyaholic’s Shop, ci ha abituato a scoprire piccole gemme di beauty clean&green. Dal make up allo skincare, alle fragranze. Questa volta il suo sguardo si è posato su un brand parigino di spazzole per capelli: La Bonne Brosse. Si tratta di spazzole plastic-free e ipoallergeniche, realizzate in acetato di cellulosa biodegradabile, una resina organica composta da fiori di cotone e perle di legno, con fibre in nylon vegano o cinghiale, costituite al 100% di cheratina. Quattro tipi diversi di spazzole, una anche per i più piccoli, per prendersi cura dei propri capelli.

Brosse N.01 THE UNIVERSAL The Shine & Care Hair Brush la spazzola ideale per tutti i tipi di capelli e cute

Nutre i capelli distribuendo il sebo su tutta la lunghezza dei capelli, fornendo idratazione dalle radici alle punte. Questo è reso possibile dal design della spazzola e dalle sue fibre naturali ricche di cheratina che avvolgono i capelli e ne sigillano le squame. L’uso quotidiano riduce la necessità di frequenti shampoo e migliora la naturale lucentezza del capello.

Brosse N.03 THE ESSENTIAL SOFTNESS The Gentle Scalp Hair Brush la spazzola specifica per la cute sensibile

La combinazione di setole naturali e fibre di nylon si prende cura della chioma e della cute nella loro totalità e fornisce una cura completa e delicata per i capelli. Le punte “a sfera” delle fibre di nylon consentono un massaggio profondo che rivitalizza con dolcezza mentre il passaggio delle setole districa gentilmente e lascia i capelli luminosi come non mai.

Brosse N.04 THE MIRACLE The Massaging Detangling Hair Brush la spazzola ideale per tutti i tipi di capelli e cute

Brosse N.07 THE INTENSE The Stimulating & Detangling Hair Brush l’accessorio per i tipi capelli folti, spessi e ricci

Spesso chi ha questo tipo di capelli rinuncia alla spazzola perché ne trova complicato l’utilizzo o per timore di rovinare la propria chioma. Qui invece le setole in nylon rigide e a due diverse altezze permettono di penetrare la chioma, attraversarla e districarla senza causare rotture.

Brosse MY FIRST BRUSH The Baby Hair Brush un accessorio progettato all’insegna della cura e della gentilezza

Pensato appositamente per i capelli fini e la cute sottile dei bambini, con setole naturali delicate e particolarmente assorbenti in grado di rimuovere sebo in eccesso ed impurità dalle radici, garantendo al tempo stesso grande idratazione. Il suo utilizzo permette ai capelli di rimanere puliti più a lungo, rimandando il complicato momento del lavaggio che per molti bimbi risulta antipatico.