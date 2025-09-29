Le superfici materiche e vibranti di FAP Ceramiche

Le superfici ceramiche firmate FAP sono al centro della trasformazione di una villa privata a Montmorency, nei dintorni di Parigi. L’esclusivo progetto, firmato dallo Studio Cameleon Design, coniuga architettura, design d’interni e personalizzazione su misura. Un intervento che ha consegnato alle collezioni FAP Ceramiche il prezioso compito d’interpretare e valorizzare gli ambienti con eleganza, matericità e un’estetica contemporanea distintiva.

La ristrutturazione ha coinvolto sia l’architettura degli interni che il disegno degli esterni, con un approccio sartoriale e collaborativo. Una presentazione immersiva in 3D ha consentito ai committenti di visualizzare in anteprima la resa finale degli ambienti, portando all’approvazione di oltre il 95% delle scelte già al primo incontro.

In questo contesto, le superfici FAP Ceramiche sono state selezionate per la loro versatilità estetica e la capacità di conferire carattere ed emozione agli spazi. Una narrazione visiva che è il risultato di un’ispirazione che si nutre di arte e ricerca estetica.

Le collezioni Oxide, Sheer e Color Now sono state impiegate in combinazione per dar vita ad ambienti armonici, materici e vibranti. L’appeal industriale e sofisticato di Oxide, la purezza tattile di Sheer e l’energia cromatica di Color Now hanno contribuito a definire un’identità forte ma equilibrata, capace di coniugare eleganza e originalità.

La collaborazione con Studio Cameleon Design si è rivelata particolarmente sinergica. Il team multidisciplinare, composto da decoratori, grafici e project manager, ha saputo integrare il valore tecnico ed espressivo delle ceramiche FAP nel disegno complessivo della villa, valorizzando il potenziale delle superfici attraverso una progettazione puntuale e curata nei minimi dettagli.

Questo progetto è una nuova testimonianza dell’impegno di FAP Ceramiche nell’affiancare architetti e interior designer con soluzioni ceramiche di alta qualità, pensate per ispirare, durare nel tempo e dare forma a spazi autentici e distintivi.