Les 4 Ombres Boutons de CHANEL, le nuove palette in edizione limitata

Per la sua nuova edizione limitata, la palette cult Les 4 Ombres si impreziosisce con i simboli iconici della Maison CHANEL. Gli occhi diventano un gioiello, il colore risalta come una firma. Una palette per ogni stato d’animo, basta premere il pulsante giusto.

Dal 1982, LES 4 OMBRES impone il suo stile: quattro ombretti rotondi, racchiusi in un astuccio laccato nero dalle linee curve, decorato con la doppia C. Un piccolo quadrato del desiderio, questo concentrato di eleganza torna questa stagione con un tocco couture e un nuovo nome: Les 4 Ombres Boutons. Gabrielle Chanel era irremovibile: “I bottoni sono molto importanti. Cercateli, trovate dei piccoli bottoni graziosi”. Non solo per chiudere un capo, ma per raccontare un look, affermare un gusto, simboleggiare uno stile. Tutt’altro che un accessorio, diventa un linguaggio a sé.

Gli ombretti sono decorati con motivi in ​​rilievo, un forte e deliberato omaggio al mondo di Mademoiselle. Un flacone di N°5, una camelia, una Via Lattea… Un guardaroba in miniatura di simboli CHANEL da indossare. Bottoni pigmentati tanto chic quanto giocosi, da posizionare, contemplare, desiderare e, soprattutto, collezionare fino a saturazione.

Accessori di stagione, Les 4 Ombres Boutons si rivolgono a una donna CHANEL plurale, libera e deliziosamente contraddittoria. Quando sceglie le tonalità satinate del rosa chiaro, del rosa pesca, del tortora e del beige avorio, è Mademoiselle: tenera, morbida, leggera come lo chiffon. C’è un tocco di gourmandise in questa giovane donna, anche maliziosa. E in tasca i portafortuna che non la lasciano mai: il trifoglio, la cometa, il n. 5… In versione barocca, osa il viola magenta, l’oro arancio, il rosa tenue e il rosso rame, evocando l’opulenza e la leggerezza dei laboratori nebbiosi della Maison. In modalità Couture, indossa un trucco elegante: marrone viola, beige rosato, marrone scuro, tortora malva. Tutto CHANEL – tweed, matelassé, camelia, catena – è racchiuso nel suo sguardo. E poi c’è la notte. È stellare in beige cenere, oro, rame brunito, blu argento. Una cometa sui tacchi alti, brilla, sfreccia, fa girare la testa senza mai voltarsi indietro. Una volta chiusa, la palette scivola nella sua custodia di pelle scamosciata, decorata da un motivo esclusivo: bottoni, bottoni e ancora bottoni. Non resta che un tocco di mascara e via.