La nuova Pure Gold Revitalising Essence lenitiva e illuminante by La Prairie

In ottica di perfezionamento del rituale Pure Gold di La Prairie, nasce una nuova ed esclusiva creazione per ristabilire la radiosità della pelle: PURE GOLD REVITALISING ESSENCE. Innovazione pionieristica, questa essenza lenitiva aiuta la pelle a contrastare gli effetti visibili causati dai cambiamenti ormonali. Con l’avanzare dell’età, i livelli ormonali iniziano a oscillare e gli estrogeni diminuiscono. Questo comporta una riduzione della sintesi peptidica, che provoca disfunzioni cutanee significative come riduzione dell’idratazione, secchezza, perdita di densità, opacità, incarnato irregolare e arrossamenti.

Grazie all’Advanced Pure Gold Diffusion System – composto dall’Esclusivo Complesso Cellulare™ di La Prairie, dal Meno Complex potenziato da Oro e Peptidi e dalla Glabridina a rilascio controllato – Pure Gold Revitalising Essence aiuta a contrastare l’invecchiamento delle funzioni naturali della pelle e la sua diminuita resilienza, fenomeni spesso associati ai cambiamenti ormonali. Pensata per ricostruire la densità cutanea, questa essenza favorisce i meccanismi che stimolano il collagene, rafforzando al contempo la barriera cutanea e favorendo così una rigenerazione a lungo termine.

Ad ogni applicazione, questa essenza iridescente nell’immediato lenisce la pelle, riduce irritazioni e arrossamenti, donando un aspetto radioso e giovanile e un’idratazione intensa. A lungo termine, migliora visibilmente l’elasticità e la tonicità, aumenta la radiosità e riduce le discromie cutanee legate all’età. Inoltre, rinforza la barriera cutanea per trattenere l’idratazione, amplificando la sensazione di comfort.

Con una texture iridescente e un finish naturalmente setoso, Pure Gold Revitalising Essence dona immediato sollievo e comfort alla pelle. Leggera ma nutriente, si stende con estrema facilità, infondendo alla pelle un’idratazione duratura e preparandola a ricevere i successivi trattamenti del rituale. L’applicazione sensoriale amplifica i benefici, lasciando la pelle nutrita e radiosa.

(inserire foto collezione) La firma olfattiva della Collezione Pure Gold si distingue per una fragranza delicata e moderna, che evoca equilibrio emotivo. Foglie verdi e leggere aprono la composizione con una nota fresca e luminosa, che evolve in un cuore floreale ricco ed elegante. Un rassicurante muschio bianco avvolge la composizione, lasciando un profumo pulito e raffinato. Questa fragranza iconica incarna la perfetta fusione tra efficacia skincare e benessere emotivo.

Caratterizzata da un’eleganza senza tempo, la Collezione Pure Gold incarna l’impegno di La Prairie verso la responsabilità sociale. Unendo raffinatezza e sostenibilità, i contenitori dorati sono pensati per durare nel tempo. Pure Gold Revitalising Essence, racchiusa in un flacone di vetro riciclabile, è caratterizzata da un tappo in alluminio con finiture lucide e satinate a contrasto. Il design riflette i codici distintivi della collezione, offrendo un’esperienza tattile unica.

In linea con la filosofia di approvvigionamento responsabile, La Prairie collabora con la Swiss Better Gold Association (SBG) per l’acquisto dell’oro da piccoli minatori artigianali che lo raccolgono dai fiumi, evitando così l’estrazione intensiva.

Pure Gold Revitalising Essence è il primo step del rituale di bellezza Pure Gold: migliora la densità cutanea, il comfort e la radiosità. Si applica mattina e sera dopo la detersione e la tonificazione, versando una piccola quantità nel palmo della mano. Si stende delicatamente su viso e collo, evitando il contorno occhi, e si prosegue con leggeri tocchi fino a completo assorbimento.

Si applica poi Pure Gold Radiance Eye Cream, il siero Pure Gold Radiance Concentrate, e Pure Gold Radiance Cream per il giorno o Pure Gold Radiance Nocturnal Balm per la notte. Il rituale giorno si completa con Cellular UV Protection Veil per proteggere la pelle dai dannosi raggi UV.