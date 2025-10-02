Maisons du Monde rinnova il suo impegno per l’ottobre rosa

Ogni anno Maisons du Monde dona migliaia di prodotti ad alcune associazioni, contribuendo alla realizzazione di luoghi di vita solidali dedicati a persone in difficoltà. In totale, dal 2022 sono stati creati 94 luoghi di vita solidali. L’obbiettivo è arrivare a 100 entro il 2026.

Un terzo di questi luoghi solidali è stato specificamente creato per le donne che ne hanno più bisogno, in collaborazione con diverse associazioni.

Per sostenere le donne colpite da tumore, Maisons du Monde ha contribuito, per esempio, ad arredare due case con l’associazione RoseUp in Francia nel 2024 e nel 2025. Questi rifugi offrono alle donne uno spazio accogliente in cui trovare ascolto, orientamento e supporto adeguati alle loro esigenze. Ogni anno, più di 1.000 donne vengono accompagnate nel loro percorso per fronteggiare la malattia.

“Noi di Maisons du Monde abbiamo a cuore il sostegno alle persone che si trovano ad affrontare un tumore, siano esse beneficiarie di associazioni che supportiamo o nostre collaboratrici. Oltre due terzi dei nostri dipendenti sono donne: per questo sentiamo ancora più forte la responsabilità di mettere in atto azioni concrete di prevenzione e di screening del tumore al seno. Questo impegno è pienamente in linea con la nostra scelta di rendere la nostra azienda sempre più attenta, inclusiva e solidale.” Ingrid Crampes, Responsabile delle Risorse Umane di Maisons du Monde.

Una volta ogni due anni, per esempio, le collaboratrici dell’azienda possono fissare un appuntamento per una mammografia durante l’orario di lavoro. Inoltre, coloro che convivono con il tumore beneficiano dell’affiancamento individuale e di condizioni di lavoro adeguate, nello specifico lo smartworking e assenze giustificate, affinché siano sostenute al meglio durante la malattia.

Per consentire a tutti di agire al suo fianco, Maisons du Monde lancia una nuova edizione della sua tazza solidale fabbricata in Portogallo. Il 100% del ricavato dalla sua vendita sarà devoluto a Europa Donna per sostenere le donne colpite da tumore.