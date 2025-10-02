Natura e bellezza sulle rive del Lago di Como nella Spa del Mandarin Oriental

Natura e benessere si incontrano sulle sponde del Lago di Como: i prodotti Atilia approdano nella raffinata Spa del Mandarin Oriental, portando con sé la forza rigenerante del latte di capra biologico in uno dei luoghi più iconici del wellness italiano. Una collaborazione d’eccellenza che unisce la purezza della cosmesi naturale nata sulle rive del lago all’eleganza di uno dei santuari del benessere più esclusivi d’Europa.

Nato nel cuore del Lago di Como da un’intuizione di Fabio Bulgheroni, Atilia affonda le sue radici nella tradizione agricola locale, reinterpretandola attraverso formulazioni cosmetiche all’avanguardia. Il cuore della linea è il latte di capra biologico, autentico elisir di giovinezza, ricco di vitamine, minerali e acidi grassi essenziali. Una formula naturale, delicata e potente, che assicura idratazione profonda, protezione e freschezza anche per le pelli più sensibili, stressate o esposte al sole.

La Spa del Mandarin Oriental, Lago di Como, immersa nella storica Villa Roccabruna, è una vera oasi di serenità, ispirata alle acque del lago e orientata a un approccio olistico al benessere. Ogni elemento – dalla piscina interna riscaldata al centro fitness, dalle cabine per i trattamenti alla spettacolare piscina infinity galleggiante di 40 metri con vista panoramica – è pensato per offrire un’esperienza rigenerante, multisensoriale e senza eguali.

Il percorso termale è un invito al relax profondo: piscina coperta con idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, piscina di ghiaccio, hammam, docce emozionali e una suggestiva stanza del sale. Le sei sale dedicate ai trattamenti, tra cui due esclusive spa suite private, accolgono ogni ospite con un rituale di benvenuto e una consulenza personalizzata, offrendo percorsi su misura per prolungare i benefici della spa anche a casa.

L’ingresso di Atilia in questo scenario di rara bellezza rappresenta un traguardo significativo per il brand, nonché una conferma della qualità e dell’efficacia delle sue formulazioni. Gli ospiti della Spa del Mandarin Oriental potranno ora arricchire la propria esperienza di benessere con la naturale delicatezza e l’eccellenza performante dei trattamenti Atilia: un omaggio alla bellezza autentica, che nasce dalla natura e si trasforma in rituale quotidiano.