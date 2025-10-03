Abeille Royale Bee Lab Shot, l’ultima innovazione di Maison Guerlain

Da oltre 15 anni Maison Guerlain è pioniera nei trattamenti skincare grazie alle performanti formule Abeille Royale, che racchiudono i prodotti dell’alveare.

Il brand ha studiato e identificato i meccanismi di ricostruzione cutanea per la riparazione della pelle danneggiata e la sua protezione dall’avanzamento dell’età.

Nel 2025 la routine Abeille Royale si amplia con un’innovazione nata da una ricerca straordinaria: Abeille Royale Bee Lab Shot.

Spesso messa a dura prova, la pelle è soggetta a periodi di affaticamento o di stress intenso, durante i quali ha particolarmente bisogno di essere riparata.

Abeille Royale Bee Lab Shot™ è un trattamento intensivo brevettato di 7 giorni che rigenera l’epidermide danneggiata, donando un effetto di luminosità e anti-età.

Le 7 sfere di Bee Lab Shot™ sono formulate con il 20% di Vitamina Cg, combinata con acido ialuronico e miele dell’ape nera, disciolti in una soluzione acquosa. Per ottenere la sua originale e innovativa forma galenica, questa preparazione viene poi versata in stampi a forma di sfera, congelata a -40° e disidratata.

Si ottengono così puri concentrati di principi attivi al 100% di origine naturale.

Per 7 giorni consecutivi, miscelare una sfera di Bee Lab Shot™con 10 gocce di Youth Watery Oil Serum direttamente sul palmo della mano e applicare su viso e collo. Questo trattamento dona un boost di riparazione e luminosità alla pelle, rendendola più compatta, rimpolpata e più resistente a nuove condizioni di stress estremo.