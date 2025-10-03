Beauty

BDK PARFUMS in collaborazione con Édith Carron

Di Gabriella Frigerio

Anche quest’anno, BDK Parfums rinnova la collaborazione con la rinomata illustratrice Édith Carron per portare un fresco tocco artistico alla Collection AzurCitrus Riviera, Sel d’Argent e Villa Néroli.

Dopo il successo del design esclusivo realizzato per la confezione lo scorso anno, per l’estate 2025, Édith Carron ha creato un design in edizione limitata che decora sia le etichette sia le custodie delle tre fragranze, immergendo nell’universo visivo di  ciascun profumo e aggiungendo un tocco d’arte a ogni flacone.

CITRUS RIVIERA – Riviera Francese

Citrus Riviera si lega al paesaggio di Cap d’Antibes, nel sud della Francia. Il ricordo si svolge in una casa bianca immersa nel verde. Note di mandarino, limone, si fondono con le note della fava tonka e dei muschi bianchi conferendo sensualità.

  • Ispirazione: Hôtel Cap Eden-Roc/La Colombe d’Or
  • Arte: Pittura-Picasso/Maeght

 

SEL D’ARGENT – Corsica

Questa fragranza ozonica con note di sale richiama la pelle riscaldata dal sole dopo un tuffo al tramonto. Sel d’Argent trasmette la serenità del corpo e della mente con note verdi di galbano e muschio bianco. La fragranza esprime la nostalgia di un tempo dolce trascorso non lontano dalle rocce delle spiagge corse e dal maquis.

  • Ispirazione: Plage d’Argent-Mare e sole
  • Arte: Letteratura-Giono

 

VILLA NÉROLI – Capri

Villa Néroli è ispirata alla bellezza dell’isola di Capri e ai suoi alberi di arancio amaro. La luce del sole al tramonto si dissolve all’orizzonte del Mar Mediterraneo. Sulle alture dell’isola, si sprigiona il profumo dei fiori d’arancio. In apertura, l’essenza di neroli si unisce alla freschezza del petit graine del limone. Un inno alla dolce vita.

  • Ispirazione: Villa San Michele/Villa Malaparte
  • Arte: Cinema-Fellini/Visconti/Godard
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it