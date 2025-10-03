BDK PARFUMS in collaborazione con Édith Carron

Anche quest’anno, BDK Parfums rinnova la collaborazione con la rinomata illustratrice Édith Carron per portare un fresco tocco artistico alla Collection Azur, Citrus Riviera, Sel d’Argent e Villa Néroli.

Dopo il successo del design esclusivo realizzato per la confezione lo scorso anno, per l’estate 2025, Édith Carron ha creato un design in edizione limitata che decora sia le etichette sia le custodie delle tre fragranze, immergendo nell’universo visivo di ciascun profumo e aggiungendo un tocco d’arte a ogni flacone.

CITRUS RIVIERA – Riviera Francese

Citrus Riviera si lega al paesaggio di Cap d’Antibes, nel sud della Francia. Il ricordo si svolge in una casa bianca immersa nel verde. Note di mandarino, limone, si fondono con le note della fava tonka e dei muschi bianchi conferendo sensualità.

Ispirazione: Hôtel Cap Eden-Roc/La Colombe d’Or

Arte: Pittura-Picasso/Maeght

SEL D’ARGENT – Corsica

Questa fragranza ozonica con note di sale richiama la pelle riscaldata dal sole dopo un tuffo al tramonto. Sel d’Argent trasmette la serenità del corpo e della mente con note verdi di galbano e muschio bianco. La fragranza esprime la nostalgia di un tempo dolce trascorso non lontano dalle rocce delle spiagge corse e dal maquis.

Ispirazione: Plage d’Argent-Mare e sole

Arte: Letteratura-Giono

VILLA NÉROLI – Capri

Villa Néroli è ispirata alla bellezza dell’isola di Capri e ai suoi alberi di arancio amaro. La luce del sole al tramonto si dissolve all’orizzonte del Mar Mediterraneo. Sulle alture dell’isola, si sprigiona il profumo dei fiori d’arancio. In apertura, l’essenza di neroli si unisce alla freschezza del petit graine del limone. Un inno alla dolce vita.