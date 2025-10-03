Luxury

Il nuovo Wyler Vetta Chronographe 38 MM

Wyler Vetta continua il proprio percorso di innovazione, nel rispetto della tradizione, ampliando la propria collezione con una nuova linea di orologi, i Chronographe 38, che si inseriscono perfettamente nel solco delle celebrazioni del 100° anniversario del marchio del 2024. Con questi nuovi modelli, il brand rende omaggio a uno dei cronografi Wyler Vetta più rappresentativi degli anni ’40, uno dei primi nella storia dell’orologeria a vantare una cassa impermeabile. 

I nuovi Chronographe 38 di Wyler Vetta si distinguono per una cassa in acciaio satinato da 38 mm di diametro, una dimensione che offre un perfetto equilibrio tra eleganza e sportività. La cassa racchiude un quadrante ricco e dettagliato, disponibile in tre varianti cromatiche: una versione bicolore grigio e nero, una nera con dettagli gialli, e una versione grigia; tutte e tre le varianti riconducono fedelmente ai quadranti degli anni 40 del brand.

Ogni quadrante è impreziosito dalla presenza di un rehaut con scala graduata BASE 1000, che permette di misurare la velocità di oggetti in movimento, come le automobili, tramite la funzione cronografica. La scala è accompagnata da un telemetro, contrassegnato con la scritta TELEMETRE 1 km, che consente di determinare la distanza da un evento sonoro. Questa doppia funzione ne esalta le caratteristiche tecniche, unendo funzionalità e design. 

La circonferenza più interna del quadrante è occupata dalla minuteria, con indici e cifre arabe. Le ore sono indicate da cifre arabe di dimensioni generose, scelte per garantire una leggibilità ottimale in ogni condizione di luce. I contatori cronografici sono disposti simmetricamente, a ore 3 per i minuti e a ore 9 per i secondi, una disposizione classica e funzionale che accentua l’equilibrio estetico del quadrante. 

Ogni quadrante è caratterizzato da dettagli che richiamano l’heritage del marchio, con il logo Wyler Vetta a ore 12, accompagnato dalla scritta CHRONOGRAPHE, e l’indicazione WATERPROOF a ore 6, – ripreso dai modelli originali degli anni 40 – che riafferma l’impermeabilità storica dei cronografi Wyler Vetta, in questo modello elevato a 10 atmosfere. 

La cassa è protetta da un vetro zaffiro bombato antiriflesso che impreziosisce il segnatempo e ne completa il look vintage. 

Chronographe 38 di Wyler Vetta, rigorosamente Swiss Made, montano il calibro Sellita SW510 BHM, un movimento meccanico a carica manuale con una frequenza di 28.800 alternanze all’ora. Questo movimento garantisce una riserva di carica di circa 56 ore. 

I cronografi sono stati concepiti per essere versatili al polso grazie alla possibilità di scegliere fra due differenti cinturini con fibbia ad ardiglione ed un bracciale d’acciaio con fibbia deployante e sistema di sgancio rapido. I cinturini in pelle Mohawk Made in Italy – con sistema di sgancio rapido – presentano una lavorazione artigianale dall’effetto scamosciato e impunture filo grosso color écru. Ad ogni quadrante è associato un differente colore, grigio per il modello in grigio, nero per il quadrante nero e marrone per la versione con quadrante bicolore grigio/nero. 

Il cinturino in gomma è declinato in due colorazioni, nero in associazione al modello con quadrante nero e grigio per le versioni con quadrante grigio e bicolore grigio/nero. 

