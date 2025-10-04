Nuova idratazione con Age Barrier Hyaluboost Gel Cream e Age Barrier Niacinal Serum Gel by Endocare

Una barriera cutanea indebolita può rendere la pelle più vulnerabile e reattiva, con arrossamenti, sensibilità e perdita di idratazione. Prevenire e rafforzare la barriera cutanea è quindi un’ottima strategia per contribuire alla difesa della pelle dai segni del tempo. Da questa esigenza nascono le novità dei laboratori Cantabria Labs Difa Cooper con la linea Endocare Age Barrier, pensata per pelli giovani e non solo, che combina niacinamide e acido ialuronico con la tecnologia anti-inquinamento brevettata Edafence, a base di Deschampsia Antarctica. Questa pianta sopravvive alle condizioni estreme dell’Antartide grazie alle sue esclusive proprietà antiossidanti e protettive, oggi messe al servizio della pelle.

Endocare Age Barrier Hyaluboost Gel Cream

Anti-età innovativo, a rapido assorbimento, è indicato per ogni tipo di pelle e in particolare per quelle giovani che manifestano i primi segni del tempo. Contrasta le rughe d’espressione, aiuta a previene l’invecchiamento precoce e rinforza la barriera cutanea.

Ingredienti star:

3% Niacinamide: idrata, rinforza la barriera cutanea e uniforma il tono della pelle

Acido Ialuronico: azione idratante e anti-age

Complesso di aminoacidi e silicio: contrasta le prime rughe e aiuta a prevenire l’invecchiamento precoce, con due componenti chiave: complesso biosaccaride e NMF (Natural Moisurizing Factor).

Il risultato è una pelle rimpolpata, luminosa e idratata.

Endocare Age Barrier Niacinal Serum Gel

Un siero dalla texture vellutata e nutriente, ideale per pelli normali, secche e/o sensibili. Denso ma a rapido assorbimento, agisce per rinforzare la barriera cutanea e ridurre la TEWL.

Ingredienti star:

10% Niacinamide: aiuta a migliorare elasticità e compattezza, contrastando la perdita di idratazione

Acido Ialuronico in Aox-Tech: innovativo sistema in nanovescicole multistrato, capace di aumentare il volume della pelle, ridurre la profondità delle rughe e ripristinare tono ed elasticità.

La pelle apparirà, così, nutrita, riparata, morbida e rinnovata. Per cominciare l’autunno con la skincare e la pelle giusta.