Coincasa presenta la Collezione autunno 2025

Tra suggestioni dorate, profumi di terra e foglie che danzano nell’aria, Coincasa racconta il fascino del tramonto e la grazia del mondo botanico con proposte capaci di creare ambienti raffinati e accoglienti. Le sfumature della luce che spegne il giorno tingono gli interni di colori caldi e saturi: l’arancio ambrato, il rosso bruciato e il giallo senape si fondono in una palette vibrante e monocromatica, avvolgendo ogni elemento in un’atmosfera intima e luminosa. La casa diventa così un rifugio emotivo grazie a oggetti e tessuti che evocano la stagione con dettagli naturali, motivi di zucche, frutti e foglie, ispirati alle più amate ricorrenze autunnali.

Il vetro gioca un ruolo centrale: vasi, lanterne, portacandele e oggetti decorativi presentano forme morbide e traslucide, come modellati dalla luce stessa. La ceramica dalle forme organiche e gli specchi rivestiti in velluto si rinnovano con colori e design sorprendenti.

L’autunno si veste di fiori, tra ricami multicolori, disegni teatrali e motivi ispirati alle antiche ceramiche di Delft. Il classico blu cede il passo al burgundy, protagonista cromatico della stagione, che colora composizioni raffinate e originali. Un’eleganza senza tempo, creata da delicate illustrazioni botaniche e candele scolpite, veste ogni ambiente di calma e poesia.

Per l’arredo tessile, Coincasa propone cuscini pregiati che raccontano l’autunno con texture sorprendenti: ciniglia di cotone con ricami tono su tono, lini tinti con colori naturali e la morbidezza avvolgente della lana mohair si incontrano in un dialogo tra comfort e stile.

La zona pranzo si arricchisce di proposte che combinano estetica e funzionalità. Le tovaglie in twill di cotone o lino di manifattura portoghese raccontano di un’antica tradizione artigianale, reinterpretata con lavorazioni jacquard e tagli laser. Per impreziosire e personalizzare la mise en place, ecco anche placemat in fibre naturali, ricamati o sagomati a forma di foglia e zucca, che aggiungono un tocco di allegria e raffinatezza. La collezione si completa con servizi di piatti dipinti a mano, decorati con foliage, bacche e zucche oltre a caraffe, bicchieri e accessori in vetro colorato in pasta, pensati per chi ama ricevere con eleganza e originalità.

Negli ambienti privati, grande protagonista di stagione è il letto, con proposte in percalle e raso di cotone di qualità che offrono finezza, durata e particolare morbidezza. Per la spugna, tinte unite con motivi di foglie a rilievo e tinti in filo multicolore, disponibili in spugna o velour, sia con motivi geometrici che floreali, con elaborati bordi jacquard.

La collezione autunno 2025 racconta la stagione che verrà con uno sguardo nuovo, capace di coniugare calore e innovazione. Coincasa abbraccia il tempo più intimo dell’anno con design esclusivi, materiali naturali e dettagli curati, per una casa che profuma di legno, foglie e poesia.