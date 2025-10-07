Un soggiorno esclusivo al The Club House, nel cuore del Chianti Classico

Un’esperienza sensoriale che nasce dall’incontro tra il vino, la cucina d’autore e la cura del sé. Il pacchetto “Wine & Wellness” firmato The Club House di Castelnuovo Berardenga, invita a riscoprire il benessere profondo in uno dei luoghi più suggestivi della Toscana: un boutique hotel 5*L destinato ad un pubblico adulto (14+) con 15 camere, ricavato da un antico casale e inaugurato nel 2022, dove ogni spazio è pensato per regalare un’atmosfera raffinata e riservata. Qui, tra eleganza discreta, servizi privati di altissimo livello e un contesto naturale unico, gli ospiti vivono un viaggio che intreccia trattamenti olistici su misura, rituali alla vite, degustazioni esclusive nella vicina cantina Vallepicciola e deliziose cene all’Osteria Il Tuscanico firmate dallo chef Daniele Canella, che guida anche Il Visibilio, ristorante fine dining insignito di 1 Stella Michelin.

The Wellness Sanctuary di The Club House è un rifugio di 400 mq dedicato al benessere, dove eleganza e natura si incontrano per offrire un’esperienza rigenerante a 360 gradi. Immerso nella quiete del Chianti Classico, questo spazio è pensato per far ritrovare armonia a corpo e mente, avvolgendo gli ospiti in atmosfere rilassanti e profumi delicati. Il percorso termale è un invito a lasciarsi trasportare da sensazioni profonde: il tepidarium con nebbia salina purifica e distende, la sauna e le docce esperienziali stimolano e rivitalizzano, mentre la fontana di ghiaccio e il percorso Kneipp rinvigoriscono la circolazione.

La wellness lounge è un angolo di pace dove concedersi tisane e momenti di totale relax, ammirando il paesaggio toscano. Quattro cabine accoglienti ospitano trattamenti individuali o di coppia, con massaggi e rituali che combinano tecniche olistiche e ingredienti naturali, ispirati alla tradizione e alla viticoltura locale. Per chi desidera mantenere uno stile di vita attivo anche in vacanza, sono a disposizione una palestra attrezzata con macchinari Technogym e uno spazio dedicato allo yoga, perfetto per ritrovare energia e concentrazione.

La piscina indoor è un’oasi luminosa con zone idromassaggio e acqua temperata, ideale per rilassarsi in ogni stagione, mentre la piscina esterna panoramica regala momenti di puro piacere visivo e sensoriale, con vista aperta sui vigneti e sulle colline senesi. Ogni dettaglio di The Wellness Sanctuary è stato studiato per trasformare il benessere in un percorso sensoriale, dove l’equilibrio nasce dall’incontro tra la cura di sé e la bellezza autentica della Toscana.

Il pacchetto Wine & Wellness di The Wellness Sanctuary, all’interno di The Club House 5*L, è un invito a vivere un’esperienza che intreccia benessere olistico e cultura enogastronomica. Pensato per chi cerca una pausa rigenerante ma anche profondamente legata al territorio, il pacchetto prevede due notti di soggiorno, accesso alla spa, due cene dal sapore toscano presso Osteria Il Tuscanico, una degustazione privata alla cantina Vallepicciola e un massaggio di sessanta minuti “Wine Therapy” che sfrutta le priorità ringiovanenti dell’uva per un’esperienza davvero rivitalizzante. Il rituale inizia con un’esfoliazione alla marmellata d’uva per stimolare la microcircolazione e prosegue con un massaggio nutriente a base di olio di vinaccioli, ricco di polifenoli e antiossidanti.

Una nebulizzazione d’acqua d’uva arricchita con estratto di vite rossa completa il percorso, che può essere arricchito da un bagno aromatico alle foglie di vite per un relax profondo. L’esperienza si apre con un’accoglienza calorosa e una bevanda rilassante, seguite da una consulenza personalizzata per definire i trattamenti più adatti alle esigenze di ciascun ospite.

Le sessioni in spa possono essere integrate da yoga, meditazione o trattamenti viso, mentre le aree relax affacciate sui giardini offrono tisane, aromi e un’atmosfera avvolgente. Il vino, elemento centrale dell’intero soggiorno, accompagna ogni momento: è protagonista nei calici durante le degustazioni, nei piatti della cucina toscana e nei rituali di cura. Il risultato è un’esperienza armoniosa e memorabile, che celebra le tradizioni del territorio trasformando il soggiorno in un viaggio sensoriale unico.

L’hotel The Club House 5*L è un luogo di pace e raffinatezza nel cuore del Chianti Classico, dove The Wellness Sanctuary invita a ritrovare equilibrio, benessere e contatto con la natura più vera.