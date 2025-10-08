Bleu de Chanel L’Exclusif, la nuova fragranza maschile firmata Chanel

Una fragranza che trascende i confini del profumo. Con questa nuova affascinante creazione, Olivier Polge, Profumiere-Creatore della Maison Chanel, spinge i confini del territorio maschile e crea Bleu de Chanel L’Exclusif. Notevole per l’intensità della sua scia ambrata-legnosa, Bleu de Chanel L’Exclusif rivela tutta la sua potenza, ricchezza e complessità. È una fragranza accattivante che cattura l’attenzione. Il sandalo, nella sua maestosità, conferisce profondità e intensità a questa creazione. Il carattere misterioso di questa fragranza si rivela attraverso le note coriacee e resinose del cisto labdano.

Il prezioso estratto di sandalo, apprezzato per la composizione dei profumi CHANEL, tra cui Bleu de Chanel L’Exclusif, proviene da una filiera esclusiva situata sull’isola di Maré, in Nuova Caledonia. Questa filiera garantisce un approvvigionamento etico e sostenibile del sandalo, nel rispetto dell’ambiente, delle risorse e delle popolazioni locali. Solo il durame, ricco di oli essenziali, viene utilizzato e trasformato con cura attraverso un processo di estrazione su misura. Questa qualità esclusiva dell’estratto di sandalo conferisce ai profumi CHANEL caratteristiche olfattive uniche.

“È una composizione densa, sofisticata e complessa, come un estratto. Un concentrato di materie prime eccezionali. Un’interpretazione maestosa e misteriosa Bleu de Chanel“ Olivier Polge, Profumiere-Creatore della Maison.

Una fragranza intrigante, avvolgente e calda. Sfuma i confini e rivela una nuova geografia di audacia. Indossarla sottolinea il mistero, accresce la sorpresa che verrà.

L’intensità del suo chiaroscuro delinea l’inafferrabile. Nelle sue linee radicali e tese, la silhouette del flacone cattura l’infinito. Un quadrato perfetto le cui sfumature di colore evocano l’infinita varietà di visioni a venire. Un blu troppo blu per essere nero, troppo nero per essere blu. Una creazione che impone la sua intensità e apre la strada alle profondità del momento presente. Ogni fragranza della Maison è il risultato di una competenza profumiera eccezionale.

Dai campi di fiori alla massima raffinatezza del flacone, ogni gesto, ogni scelta incarna l’esperienza profumiera della Maison. Questa rara arte del fare, tramandata di mano in mano, dà vita a profumi unici, portatori di pura emozione. Una creazione totale, nata dalla terra e sublimata dall’eccellenza.