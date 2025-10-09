Beauty

Biofficina Toscana arricchisce la linea illuminante-uniformante

Di Gabriella Frigerio

Alla linea illuminante-uniformante di Biofficina Toscana si aggiungono due nuovi prodotti a base di Rubiox 2.0il bioliquefatto di rosa canina ricca di Vitamina C e frutti rossi bio ad azione antiossidante:

Booster Vitamina C

Un siero viso dall’effetto pelle levigata, luminosa e visibilmente più compatta. Nella formulazione insieme a Rubiox 2.0: Vitamina C in forma stabile al 2,5% con proprietà antiossidanti e schiarenti. Stimola la sintesi di collagene e migliora l’idratazione. Illumina l’incarnato, protegge contro i danni causati dai raggi UVA e UVB.

Emulsionante da derivato da alghe Sargasso (Sargassum sea weed) privo di tensioattivi offre texture piacevolissime e leggere. Estratto glicerico di gelsomino con azione tonificante e lenitiva.

Detergente viso AHA + Rubiox 2.0

Un trattamento rigenerante-detergente per una pelle più luminosa, tonica e compatta. Insieme a Rubiox 2.0: Complesso esfoliante con alfa-idrossiacidi di origine vegetale azione purificante e detergente, facilita il turnover cellulare e uniformante dell’incarnato. Tensioattivi di origine vegetale – detersione profonda e delicata. Glicerina vegetale – proprietà umettanti ed emollienti.

Nella linea anche:

  • Crema viso giorno protettiva spf30 | 50ml
  • Crema viso notte uniformante | 50ml

Questa proposta è creata per proteggere, contrastare le macchie di iper pigmentazione e uniformare l’incarnato, si completa con un booster di luminosità e un detergente viso esfoliante-levigante. Anche in queste formulazioni è presente Rubiox® 2.0,il bioliquefatto di rosa canina naturalmente ricca di Vitamina C e frutti rossi bio ad azione antiossidante.

 

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it