Biofficina Toscana arricchisce la linea illuminante-uniformante

Alla linea illuminante-uniformante di Biofficina Toscana si aggiungono due nuovi prodotti a base di Rubiox 2.0, il bioliquefatto di rosa canina ricca di Vitamina C e frutti rossi bio ad azione antiossidante:

Booster Vitamina C

Un siero viso dall’effetto pelle levigata, luminosa e visibilmente più compatta. Nella formulazione insieme a Rubiox 2.0: Vitamina C in forma stabile al 2,5% con proprietà antiossidanti e schiarenti. Stimola la sintesi di collagene e migliora l’idratazione. Illumina l’incarnato, protegge contro i danni causati dai raggi UVA e UVB.

Emulsionante da derivato da alghe Sargasso (Sargassum sea weed) privo di tensioattivi offre texture piacevolissime e leggere. Estratto glicerico di gelsomino con azione tonificante e lenitiva.

Detergente viso AHA + Rubiox 2.0

Un trattamento rigenerante-detergente per una pelle più luminosa, tonica e compatta. Insieme a Rubiox 2.0: Complesso esfoliante con alfa-idrossiacidi di origine vegetale azione purificante e detergente, facilita il turnover cellulare e uniformante dell’incarnato. Tensioattivi di origine vegetale – detersione profonda e delicata. Glicerina vegetale – proprietà umettanti ed emollienti.

Nella linea anche:

Crema viso giorno protettiva spf30 | 50ml

Crema viso notte uniformante | 50ml

Questa proposta è creata per proteggere, contrastare le macchie di iper pigmentazione e uniformare l’incarnato, si completa con un booster di luminosità e un detergente viso esfoliante-levigante. Anche in queste formulazioni è presente Rubiox® 2.0,il bioliquefatto di rosa canina naturalmente ricca di Vitamina C e frutti rossi bio ad azione antiossidante.