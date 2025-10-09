LE LIFT Flash Eye by CHANEL, un nuovo alleato di bellezza

E da tenere sempre in borsa. I patch occhi LE LIFT Flash Eye by CHANEL sono l’alleato perfetto in ogni momento, di giorno come di notte. Vere e proprie ricariche

di luminosità, grazie alla loro texture ultra-fresca e confortevole, si adattano a tutti i profili di pelle, illuminano lo sguardo e la giornata. Mattina frenetica o serata improvvisata: tutti gli sguardi saranno puntati su LE LIFT Flash Eye.

CONSIGLI D’APPLICAZIONE

In qualsiasi momento della giornata, applicare un patch LE LIFT Flash Eye sotto ogni occhio e lasciarli in posa per 5 minuti. Quindi rimuoverli e massaggiare per far assorbire il prodotto in eccesso, con la gestualità emblematica sviluppata specificatamente per risultati immediati:

Il gesto levigante per attenuare le rughe e le rughette del contorno occhi. Effettuare movimenti leviganti dall’angolo esterno dell’occhio verso la tempia, prima con un dito e poi con l’altro. Ripetere 2 volte. Il contorno occhi è pronto per l’applicazione del make up.

La soluzione antietà express per risultati visibili immediatamente: in soli 5 minuti, il contorno occhi è decongestionato, levigato e rimpolpato e la pelle è luminosa. Lo sguardo è radioso, in un batter d’occhio.

Il gesto illuminante per attenuare i segni di affaticamento e armonizzare i volumi del viso. Con l’indice effettuare tre movimenti leviganti sotto l’occhio verso l’esterno: partendo dall’angolo esterno, poi dal centro e infine dall’angolo interno dell’occhio. Ripetere 3 volte.