Dolomiti Wellness Hotel Fanes presenta “Rinascita Alpina”: il rituale per prepararsi all’inverno

Prepararsi all’inverno significa rigenerare corpo, mente e pelle, creando le giuste difese contro freddo e stress. Con questa filosofia nasce “Rinascita Alpina”, il nuovo pacchetto benessere di 3 giorni firmato Dolomiti Wellness Hotel Fanes, 5 stelle di San Cassiano, in Alta Badia, che unisce trattamenti personalizzati, cucina salutare e attività nella natura delle Dolomiti.

Il cuore di questa esperienza è la Fanes Spa by Caveau Beauté, dove il benessere diventa un’arte personalizzata. Sotto la guida della SPA Manager Ingrid Crazzolara, ogni percorso inizia con una consulenza personalizzata e un check-up della pelle, per studiare i rituali più adatti a ogni singolo ospite. I trattamenti vengono realizzati con i prodotti brevettati Caveau Beauté.

Il benessere continua anche a tavola: dalla colazione “Vital” alla cena gourmet: la giornata inizia con una colazione che è un vero e proprio inno al benessere e alla genuinità. Il latte, appena munto e le uova freschissime provengono direttamente dal maso Lüch da Pcëi, la fattoria di proprietà della famiglia Cazzolara, che incarna un modello di agricoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

La sera, il menù salutare e creativo dello Chef Samuele Vegher accompagna gli ospiti in un viaggio culinario tra tradizione alpina e ricerca contemporanea: piatti leggeri, nutrienti ed equilibrati, realizzati con ingredienti provenienti da piccoli produttori locali e sempre nel rispetto della sostenibilità.

Oltre ai trattamenti spa e alla cucina sana, il pacchetto include attività che connettono gli ospiti con la natura circostante, come un’escursione all’alba con colazione in quota e sessioni di acquagym, pilates e Aufguss, il rituale della gettata di vapore che purifica corpo e mente.

I 5.000 mq di area wellness offrono piscine riscaldate, tra cui la spettacolare Sky Pool adults only di 25 metri con vista panoramica sulle Dolomiti, diverse saune, tra cui la straordinaria sauna “Elements” che ruota su sé stessa e una vasca salina idromassaggio. Tutto pensato per offrire un’esperienza di benessere totale.