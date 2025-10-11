L’accoglienza prende forma con la collezione Buonasera by Marac

Design essenziale e matericità contemporanea: Buonasera è la nuova collezione di poltrone e sedie disegnata da Odo Fioravanti per Marac. Pensata per ambienti residenziali e contract, Buonasera interpreta il tema dell’accoglienza con un linguaggio formale misurato e al contempo ricercato. Una visione che si traduce in un progetto equilibrato tra pieni e vuoti, tra funzione ed estetica.

La struttura in metallo verniciato lucido color ossidiana, dalla silhouette fluida e continua, disegna le gambe e i braccioli con eleganza grafica. Questa conformazione, oltre a essere un segno armonioso, consente di ottenere le giuste dimensioni e proporzioni, sostenendo la seduta e assicurando un elevato livello di comfort ed ergonomia. A completare il progetto, lo schienale in legno di frassino curvato che supporta il cuscino e contribuisce a definire uno spazio accogliente.

La combinazione dei materiali – metallo, legno e tessuti – è centrale nel definire l’identità della collezione. Il risultato è una proposta dallo spirito contemporaneo, che richiama nelle geometrie essenziali la schematicità del design nordico, reinterpretata attraverso il gusto e la sensibilità del design italiano.

Buonasera si inserisce nella proposta Marac come espressione di un’estetica evoluta e funzionale, capace di dialogare con ambienti residenziali e contract, spazi pubblici e hospitality.