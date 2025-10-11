Unica di Tavanti: collezione dalle forme geometriche che illuminano

Una linea continua, unica appunto, che esalta la bellezza delle pietre preziose e la luminosità dei diamanti. Ogni gioiello è espressione di eleganza sobria e ricercata, un lusso sussurrato per la collezione più discreta ed elegante del brand di gioielli aretino.

Protagonista della collezione è un elemento centrale, una placchetta d’oro rettangolare all’interno del quale sono incastonate le pietre preziose che si combinano ai diamanti in montatura pavè. La collezione, caratterizzata da una linea continua che rappresenta simbolicamente l’individualità e la scelta di sentirci unici, propone parure completa e diversi modelli che si adattano a ogni gusto o esigenza. Le linee classiche si fondono ad elementi contemporanei e i colori delle pietre, uniti alla luminosità del diamante e al calore dell’oro 18 carati, creano effetti di luce che impreziosiscono i gioielli che arricchiscono con delicatezza ogni look.

La placchetta d’oro, elemento chiave della collezione, è esaltata dal contrasto dei colori delle pietre preziose che si uniscono ai diamanti, dalla lucentezza del turchese, all’intensità del verde malachite, dall’energia dell’onice alla calma rassicurante della madreperla. Gli anelli sono disponibili nella versione aperta, contrariè e a doppia banda; le estremità dell’anello che si incontrano sembrano sfiorarsi in un gioco di contrasti tra la brillantezza dei diamanti e l’intensità delle pietre.

Gli orecchini della collezione Unica sono disponibili in tre varianti, il pendente rettangolare con chiusura a scatto, il pentagono con chiusura con perno a scatto e infine, l’orecchino a lobo a doppia decorazione in cui la pietra preziosa fa da contrasto ai ventiquattro diamanti incastonati nell’oro. Must have della collezione, il bangle contrariè dove le pietre preziose e i diamanti si incontrano quasi a formare un abbraccio.

Le linee simmetriche di questa collezione, pulite e lineari, si elevano grazie al pregio dei materiali utilizzati per queste creazioni, alla purezza dei diamanti e ad un design accattivante.