Ottobre in Salento a Il Giardino Grande di Parabita, per un’experience collettiva

Metti una mattina d’autunno in Salento: l’aria è frizzante, il cielo terso, e tutto intorno un mare verde di ulivi e piante secolari. È qui che inizia una delle esperienze più autentiche e coinvolgenti che si possono vivere nel Sud Italia: la raccolta delle olive. Un’occasione unica per scoprire l’anima più genuina di questa terra, un rito collettivo capace di unire tradizione, natura e convivialità. Dal 16 al 19 ottobre Il Giardino Grande di Parabita, nell’entroterra salentino, apre le porte a chiunque voglia vivere questa esperienza: appuntamento tra i filari la mattina di buon’ora armati di reti, rastrelli e tanta voglia di divertirsi e, insieme alla famiglia Fasano e ai contadini esperti nella raccolta, si inizia così a stendere le reti sotto gli alberi, scuotere le chiome e raccogliere a mano i piccoli e deliziosi frutti verdi da riporre nelle bellissime ceste di giunco.

Tutto in festosa compagnia! Ridere mentre si rincorrono le olive più sfuggenti, ascoltare storie antiche raccontate dai contadini, imparare i segreti della potatura e del frantoio: ogni attimo è un mix di lavoro e gioia condivisa.

E poi arriva il momento più atteso: la merenda tra gli ulivi. Pane casereccio con olio profumato, accompagnato anche da pomodorini e formaggi locali, o pane con lo zucchero nella versione dolce. È qui che si scopre che la raccolta delle olive non è solo un’attività agricola, ma un’esperienza di comunità, di lentezza, di connessione con la natura. La sera poi cena finale per festeggiare il raccolto: nella bellissima Corte dell’Ulivo una lunga tavola imbandita attende ospiti, proprietari e staff per gustare insieme i sapori autentici della tradizione locale con tanta musica e aria di festa.

Per poi tornare a casa con le mani un po’ sporche, il cuore pieno e una bottiglia di olio extravergine che sa di sole, terra e sorrisi. Un’esperienza semplice, vera, e assolutamente unica, fatta con grazie ed eleganza, che è espressione di quell’amore per la propria terra che ha portato Il Giardino Grande a piantare 200 giovani ulivi come segno di rinascita dopo la strage della Xylella e che oggi stanno dando i loro bellissimi frutti.

La raccolta delle olive è anche l’occasione per un’ultima vacanza di relax e bagni nelle acque turchesi del Salento. A pochi km da Il Giardino Grande si trovano le bellissime spiagge di Gallipoli, dove potersi concedere ancora qualche piacevole nuotata, momenti di riposo sui lettini in riva al mare e suggestivi aperitivi al tramonto.

Il Giardino Grande è una dimora storica datata seconda metà dell’800, un tempo residenza estiva di una famiglia aristocratica. In questa suggestiva oasi rurale che invita al relax e alla rigenerazione, le giornate sono scandite dal canto delle cicale e dalla brezza marina, ed è un piacere godersi ogni angolo della dimora dove storia, natura, design e artigianato si intrecciano in una sinfonia di forme e colori d’artista: il Casino riprende l’architettura salentina tradizionale nelle sei eleganti camere che conservano il fascino del Salento con volte a botte o a stella, pavimenti in cocciopesto e pareti intonacate a calce; nelle spaziose corti e nelle terrazze panoramiche, nei giardini ornamentali con pergolati, pozzi e sentieri, e nelle tonalità calde e avvolgenti che richiamano i colori della terra ed esaltano la materia.

Maison esclusiva, luogo di ospitalità genuina, Il Giardino Grande è un rifugio intimo, dove la colazione viene servita tra le mura di un antico Hortus conclusus che evoca l’atmosfera dei giardini medievali; la piscina mediterranea, immersa nel verde, è un angolo di pace con il Pergola Bar che accoglie sotto un pergolato di cannucciato per rinfrescanti drink; il bio-lago è una gemma ecologica che raccoglie l’acqua piovana e alimenta la biodiversità locale grazie alla presenza di piante acquatiche; mentre la graziosa chiesetta con l’antico altare e le incantevoli volte a stella è un luogo intimo dove potersi appartare per leggere un libro o sorseggiare un caffè seduti su poltroncine Art Déco. Un invito a rallentare per concedersi una vacanza di benessere che conquista occhi, cuore e mente.