Il nuovo Balsamo Occhi Perfezionatore Ridensificante Age Absolu di Uriage

Accettare di invecchiare (ed è una fortuna) non significa rinunciare a sentirsi bene nella propria pelle. Con il tempo, la pelle cambia, si trasforma, si assottiglia e si indebolisce. Ma se gli anni la segnano, non definiscono tuttavia la sua bellezza. Sta a noi accompagnarla e donarle ogni giorno ciò di cui ha bisogno per rivelare la sua luminosità e la sua unicità. Per continuare a osservare il passare del tempo con uno sguardo luminoso, i Laboratoires Dermatologiques d’Uriage hanno arricchito la gamma Age Absolu con un trattamento dedicato al contorno occhi.

Per offrire un supporto mirato e risultati sia immediati che nel tempo, il balsamo contiene un complesso innovativo: Eye Complex Booster di Collagene oltre a una selezione di attivi altamente performanti per rinforzare la struttura della pelle, stimolando la sintesi di collagene.

Questo trattamento agisce sia nell’immediato che a lungo termine sui segni dell’invecchiamento grazie a una doppia promessa clinica:

IMMEDIATAMENTE:

Rughe levigate e luminosità ravvivata in 10 secondi grazie a una texture effetto «sfocato» e rimpolpante, che leviga le imperfezioni e illumina lo sguardo.

IN 10 SETTIMANE:

Correzione visibile dei 10 segni dell’età, grazie a un nuovo complesso booster di collagene ottimizzato da una selezione di attivi performanti.

Al centro della sua efficacia, un nuovo complesso ultra-performante sviluppato dai Laboratoires Dermatologiques d’Uriage: arricchito con peptide di pro-collagene, per stimolare la sintesi di pro-collagene X6, e di collagene, per aiutare a mantenere la struttura dermica e offrire maggiore densità alla pelle.

Applicare mattina e/o sera, picchiettando leggermente o facendo massaggi delicati sul contorno occhi (seguendo l’orbito oculare, senza dimenticare di risalire sulle palpebre). I suoi effetti idratanti e leviganti immediati lo rendono un’ottima base per il trucco.