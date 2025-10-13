Fashion

LifeWear ad alte prestazioni della collezione UNIQLO x SWEDEN ATHLETE

Di Gabriella Frigerio

La collezione UNIQLO x SWEDEN ATHLETE è stata sviluppata in stretta collaborazione con i migliori atleti svedesi appartenenti al team UNIQLO SWEDEN”. La linea comprende giacche combinate con tecnologia PUFFERTECH e pile elasticizzato, nonché parka realizzati con materiali che offrono la massima traspirabilità e impermeabilità. Progettata per elevare ogni allenamento, questa collezione di abbigliamento sportivo fonde qualità, design ad alte prestazioni e dettagli tecnici.

Con una qualità di livello agonistico e un design minimalista ma attento ai dettagli, questa collezione porta la semplicità ad alte prestazioni nella vita di tutti i giorni.

La giacca PUFFERTECH, caratterizzata da un’imbottitura in poliestere riciclato al 50%, raggiunge un equilibrio tra calore e leggerezza. La combinazione con il tessuto in pile aggiunge un tocco raffinato e moderno. Inoltre, il parka BLOCKTECH incorpora “Dermizax®”, un materiale impermeabile e traspirante sviluppato da Toray Industries, che offre un’eccellente resistenza all’acqua, traspirabilità e bassa condensa, rendendolo ideale sia per le attività all’aperto che per l’uso quotidiano. Il design sobrio in due tonalità ne esalta l’aspetto elegante.

A completare la linea ci sono accessori funzionali, tra cui scarpe da ginnastica, sviluppate in collaborazione con istituti di ricerca per migliorare la stabilità e la mobilità, oltre allo zaino UNIQLO con la maggiore capienza mai realizzata fino ad oggi.

Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it