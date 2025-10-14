Abeille Royale Scalp & Hair Honey Bond Treatment per capelli by Guerlain

La linea Abeille Royale Scalp & Hair nasce dall’expertise Guerlain nel potere riparatore del miele e della pappa reale. Questi potenti principi attivi si fondono in texture sensoriali di origine naturale, sviluppate secondo l’arte della formulazione della Maison.
Nel 2025 Guerlain amplia la routine per la cura dei capelli con il nuovo Honey Bond Treatment. Questo trattamento leave-in quotidiano protegge i capelli dalle aggressioni esterne, offrendo al contempo riparazione e nutrimento.
La formula, composta al 93% di ingredienti di origine naturale, combina due tecnologie complementari: la Blackbee Honey Repair, presente nella gamma Abeille Royale Scalp & Hair, e il nuovo Honey Bond-Protect ComplexTM, sviluppato appositamente per proteggere la fibra capillare dagli aggressori esterni.
Questo leave-in riparatore rappresenta lo step finale della routine Abeille Royale Scalp & Hair e, grazie alla sua texture setosa, rende i capelli morbidi e leggeri senza ungere. La sua fragranza con note di miele, creata da Thierry Wasser, Guerlain Master Perfumer, trasforma ogni applicazione in un vero momento di piacere per i sensi.