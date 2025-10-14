Beauty

Abeille Royale Scalp & Hair Honey Bond Treatment per capelli by Guerlain

Di Gabriella Frigerio

La linea Abeille Royale Scalp & Hair nasce dall’expertise Guerlain nel potere riparatore del miele e della pappa reale. Questi potenti principi attivi si fondono in texture sensoriali di origine naturale, sviluppate secondo l’arte della formulazione della Maison.

Nel 2025 Guerlain amplia la routine per la cura dei capelli con il nuovo Honey Bond Treatment. Questo trattamento leave-in quotidiano protegge i capelli dalle aggressioni esterne, offrendo al contempo riparazione e nutrimento.

Abeille Royale Scalp & Hair

La formula, composta al 93% di ingredienti di origine naturalecombina due tecnologie complementari: la Blackbee Honey Repair, presente nella gamma Abeille Royale Scalp & Hair, e il nuovo Honey Bond-Protect ComplexTM, sviluppato appositamente per proteggere la fibra capillare dagli aggressori esterni.

Questo leave-in riparatore rappresenta lo step finale della routine Abeille Royale Scalp & Hair e, grazie alla sua texture setosa, rende i capelli morbidi e leggeri senza ungere. La sua fragranza con note di miele, creata da Thierry Wasser, Guerlain Master Perfumer, trasforma ogni applicazione in un vero momento di piacere per i sensi.

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it