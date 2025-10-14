Vacanza d’autunno all’insegna dell’enogastronomia al Bad Moos Aqua Spa Resort

Lo speck speziato dell’Alto Adige con il pane croccante ancora caldo, i formaggi che provengono direttamente dal maso, il favo di miele e lo yogurt fresco a colazione, il sidro di mele e i vini eccellenti, frutta, ortaggi ed erbe aromatiche appena colte.

Accanto ai prodotti tipici dell’Alto Adige, i sapori internazionali, gli ingredienti ricercati di prima qualità, le ricette creative: è questo il segreto del Bad Moos Aqua Spa Resort di Sesto (BZ) e del suo chef Giovanni Togni. Un’esperienza esclusiva anche per il palato.

I prodotti tipici del luogo, colti nel rispetto della stagionalità, si intrecciano ai sapori internazionali. I piatti della tradizione altoatesina incontrano ricette originali e creative. Il risultato è una gastronomia ricercata e di qualità, sempre varia e completa, che passa molto spesso attraverso i produttori locali, che lo chef Giovanni Togni conosce personalmente.

Una ricca carta di vini selezionati accompagna i piatti, dai vini bianchi e rossi dell’Alto Adige al Chardonnay, dal Pinot Grigio e Nero al Sauvignon, dal Lagrein al Merlot, dal Cuvèe al Cabernet, dai vini regionali a quelli francesi, fino ai vini da dessert, Spumante e Champagne. Non mancano le grappe speciali, vero must altoatesino.

Le location del Bad Moos sono numerose e diverse a seconda dell’esperienza gastronomica. Lo stile ricercato e classico caratterizza la sala ristorante principale, raffinata con il rivestimento ligneo alle pareti e al soffitto e la vetrata che regala la vista sul paesaggio esterno.

Affascinante è l’esperienza che si vive in una delle Stube, ambienti esclusivi che raccontano la storia e la tradizione, parlano di tempi antichi e della cultura altoatesina. Un’esperienza culinaria da non perdere, al di là della Stube scelta: la Wein Stube del 1600, la Stube gotica del 1300 e la Fondue Stube, la più piccola e intima. Qui in certe serate speciali viene servita una grande specialità del Bad Moos: la fonduta.

Non è proprio un ambiente normalmente utilizzato per la gastronomia, ma anche nella Sala relax Old Stube si vive un’esperienza gastronomica esclusiva. Si tratta di una Stube gotica del 13esimo secolo in legno di cirmolo, affiancata alla Panoramic Sauna St.Valentin, un ambiente dunque utilizzato per il riposo dopo la sauna. In certe occasioni speciali però questa location diventa un luogo perfetto per degustazioni di vini altoatesini, di formaggi e salumi del posto, sotto la guida di un sommelier esperto.

Nutrirsi scegliendo cibi naturali, di qualità e varietà e prendersi il giusto tempo per mangiare consapevolmente e gustare ogni pietanza. Questa è la filosofia racchiusa nel menu Feel Good, disponibile al Bad Moos Aqua Spa Resort, pensato per chi desidera mantenersi leggero anche in vacanza o per chi sta seguendo un regime dietetico. Un menù light e bilanciato, attento all’apporto calorico, che fa bene alla salute, oltre che alla forma fisica.

Il menu Feel Good è disponibile a cena, ma fin dalla colazione del mattino è possibile mangiare in modo sano, facendo il pieno di energia ad esempio con noci, pinoli, quinoa, sesamo, semi di zucca e di girasole, farina e fiocchi di soia.