Il nuovo Multi-Active Glow Serum di Clarins

La nuova prodezza tecnologica firmata Clarins è racchiusa in un flacone da shakerare, per una luminosità inimitabile e si chiama Multi-Active Glow Serum. I Laboratori Clarins sono riusciti a combinare due molecole di riferimento, solitamente incompatibili in formulazione: la vitamina C stabilizzata e l’acido glicolico.

Il risultato è un siero illuminante ultra-efficace, che agisce sinergicamente per preservare anche la giovinezza della pelle. Grazie alla delicata azione esfoliante e al potere di uniformare il colorito, leviga la grana cutanea, attenua le macchie scure e assicura un incarnato più uniforme e radioso.

Multi-Active Glow Serum leviga la pelle, riduce le irregolarità cutanee, affina la grana e favorisce la luminosità. L’azione si concentra su 4 degli 8 segni del tempo relativi al fenomeno chiamato stress ageing, che la Ricerca Clarins contrasta con la gamma Multi-Active.

I Laboratori Clarins hanno messo in luce come lo stress quotidiano, sia fisico che mentale, acceleri l’invecchiamento cutaneo. Questo siero agisce sull’incarnato spento ed eterogeneo riducendo la visibilità dei pori.

A ogni applicazione, l’incarnato si fa più uniforme e luminoso, le macchie scure sono attenuate e la pelle appare più levigata. Grazie all’azione idratante, la pelle è inoltre energizzata e resiste meglio allo stress e alle aggressioni esterne.

Questo siero si distingue per la sua texture unica, che offre la massima sensorialità. Quando viene agitato, il flacone rivela microperle rosa pronte a liberare tutto il loro potere illuminante sulla pelle, anche la più sensibile. Grazie alla texture leggera e fluida e alla deliziosa fragranza, il siero si assorbe rapidamente avvolgendo la pelle con una sensazione di freschezza e comfort. Insomma: un concentrato di benefici.

Una formula composta da oltre il 94% di ingredienti di origine naturale, con principi attivi selezionati per rispecchiare l’approccio Clarins nei confronti della Bellezza e dell’Innovazione Responsabili. La pianta da cui è ricavato l’estratto di semi di acerola (pianta bio) è coltivata in Brasile, nella regione di Bahia. In cosmetologia, l’estratto di semi di acerola, contribuisce alla buona ossigenazione della pelle, per esaltare visibilmente la luminosità dell’incarnato.