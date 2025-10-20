Lo spirito di Halloween by PANDORA

Halloween è il momento in cui il mistero incontra la magia e ogni dettaglio diventa simbolo. Pandora celebra la notte speciale di Halloween con gioielli che custodiscono giochi di luce, rimandi simbolici e un tocco di ironia, per chi ama raccontarsi anche attraverso i piccoli particolari.

Qualche esempio?

Charm Pendente Spirito di Halloween

Aggiungere questo charm in Argento Sterling 925 con l’incisione “Yours forever” alla collezione di Halloween per celebrare la stagione più inquietante.

Mini Charm Teschio effetto diamantato

Un simbolo intramontabile rivisitato con un tocco prezioso: questo teschio in versione mini brilla grazie al suo effetto diamantato, che cattura la luce con mille riflessi. Un gioiello che mescola carattere e femminilità, perfetto per aggiungere un accento audace a ogni look.

Charm Medallion Teschio “Carpe Diem”

Un medaglione che unisce mistero e significato profondo. Il teschio inciso custodisce un messaggio eterno: “Carpe Diem”, un invito a vivere intensamente ogni istante. Raffinato e deciso, è il gioiello ideale per chi ama dare voce al proprio stile con simboli potenti e senza tempo.

Charm “BOO” che si illumina al buio

Questo Halloween, scegli il fantasma BOO. Indossare il nuovo charm che si illumina al buio per celebrare la passione per la stagione più spaventosa.