Fashion

Lo spirito di Halloween by PANDORA

Di Gabriella Frigerio

Halloween è il momento in cui il mistero incontra la magia e ogni dettaglio diventa simbolo. Pandora celebra la notte speciale di Halloween con gioielli che custodiscono giochi di luce, rimandi simbolici e un tocco di ironia, per chi ama raccontarsi anche attraverso i piccoli particolari.

Qualche esempio?

Charm Pendente Spirito di Halloween

Aggiungere questo charm in Argento Sterling 925 con l’incisione “Yours forever” alla collezione di Halloween per celebrare la stagione più inquietante.

Mini Charm Teschio effetto diamantato

Un simbolo intramontabile rivisitato con un tocco prezioso: questo teschio in versione mini brilla grazie al suo effetto diamantato, che cattura la luce con mille riflessi. Un gioiello che mescola carattere e femminilità, perfetto per aggiungere un accento audace a ogni look.

Charm Medallion Teschio “Carpe Diem”
Un medaglione che unisce mistero e significato profondo. Il teschio inciso custodisce un messaggio eterno: “Carpe Diem”, un invito a vivere intensamente ogni istante. Raffinato e deciso, è il gioiello ideale per chi ama dare voce al proprio stile con simboli potenti e senza tempo.

Charm “BOO” che si illumina al buio

Questo Halloween, scegli il fantasma BOO. Indossare il nuovo charm che si illumina al buio per celebrare la passione per la stagione più spaventosa.

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it