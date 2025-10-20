Pochi gesti per un nuovo look con Phyto Eye Palette di Sisley Paris

Con quattro splendide nuance e tre diversi finish, Phyto-Eye Palette di Sisley Paris, offre infinite possibilità per scolpire, definire e illuminare lo sguardo. Per esaltare naturalmente gli occhi o creare un look sofisticato, questa palette disponibile in due diverse varianti cromatiche – marroni caldi e rosa delicati – offre tutta la versatilità necessaria per personalizzare all’infinito lo sguardo.

All’apertura della palette, lo specchio integrato riflette magnificamente ogni ombretto. Passando delicatamente il polpastrello su una delle nuance e prelevandone una piccola quantità, al primo impatto la consistenza risulta simile alla polvere. Una volta applicata, la polvere si trasforma in una sorprendente texture cremosa e setosa, fondendosi perfettamente sulle palpebre. Nessun residuo, nessuna sbavatura: il pigmento si stende puro, uniforme e leggerissimo sulla pelle.

Una consistenza unica, che evita depositi nelle linee sottili o nelle pieghe della palpebra durante il giorno, e che dona invece agli occhi un aspetto levigato, più luminoso e raffinato. I tre finish – scintillante, satinato e mat – si combinano armoniosamente tra loro per offrire molteplici combinazioni cromatiche. Si può usare la nuance Sparkling per dare luce allo sguardo o aggiungere radiosità agli angoli interni o alla rima ciliare. Il finish satinato è perfetto per dare profondità e tridimensionalità, con una lucentezza morbida e setosa, mentre le nuance mat vellutate consentono di definire e modellare lo sguardo.

Le due palette – Tender Toffee e Bois de Rose – valorizzano ogni viso, indipendentemente dall’incarnato e dalla forma o dal colore degli occhi, e possono essere utilizzate in qualsiasi occasione.

Le formule arricchite con ingredienti fito-cosmetici come gli oli di Camelia e Moringa, sono estremamente modulabili e consentono un controllo totale dell’intensità del colore. Phyto-Eye Palette mantiene l’idratazione, prevenendo la secchezza delle palpebre.

Ogni palette contiene quattro nuance che spaziano da tonalità intense e profonde a colori complementari più delicati. Racchiuso in un elegante astuccio dorato caratterizzato da una versione rivisitata dell’iconico motivo zebrato Sisley, con logo “S” in rilievo, si presenta con lo specchio integrato, perfetto anche per veloci ritocchi.

Tender Toffee è una miscela ricca e terrosa di toni dorati, caffè e cioccolato:

la nuance Sparkling, luminosa e iridescente, cattura la luce;

la nuance Satin, dal caldo colore bronzo ruggine, dona allo sguardo intensità ed eleganza;

la nuance Light Matte è un marrone neutro e delicato che può essere utilizzato come base o per un contorno sottile;

la nuance Deep Matte è un marrone cioccolato profondo e uniforme che arricchisce il contrasto e la definizione.

Bois de Rose è una delicata e romantica miscela di rosa, pesca e bordeaux: