Pelle al naturale con FRESH tinted moisturizer spf 30 di RINGANA

Di Gabriella Frigerio

È per tutti i toni di pelle, perché da oggi, FRESH tinted moisturizer spf 30 di RINGANA, è disponibile nella versione da 30ml in 4 tonalità di colore.

Si tratta di un’emulsione acqua in olio che si fonde perfettamente con la pelle. Garantisce idratazione a lunga durata, protegge dai raggi UVA UVB con SPF 30 minerale, ha una coprenza uniformante e modulabile secondo quantità applicata ed è adatta a tutti i tipi di pelle. FRESH tinted moisturizer spf 30 è un prodotto di trattamento con effetto make-up no make-up.

FRESH tinted moisturizer spf 30

Nella formula:

  • 7% glicerina – idratazione duratura e  pelle morbida
  • 1% ectoina – rinforzo alla barriera cutanea
  • 1% esosomi – da anguria e pompelmo > pelle luminosa e vitale
  • Ossido di zinco – filtro UVA e UVB minerale > protezione solare naturale
  • Centella asiatica (CICA) – rassodante, migliore elasticità della pelle
  • Fungo Tremella fuciformis – idratazione profonda e pelle setosa
  • Acido ferulico – grana della pelle affinata e potente effetto antiossidante
  • Estratto di guava – antiossidante e rinnovamento cellulare
  • Estratto di tè verde – pelle lenita e protetta dagli agenti esterni

Per un effetto pelle senza filtri e senza photoshop.

Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it