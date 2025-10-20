Pelle al naturale con FRESH tinted moisturizer spf 30 di RINGANA

È per tutti i toni di pelle, perché da oggi, FRESH tinted moisturizer spf 30 di RINGANA, è disponibile nella versione da 30ml in 4 tonalità di colore.
Si tratta di un’emulsione acqua in olio che si fonde perfettamente con la pelle. Garantisce idratazione a lunga durata, protegge dai raggi UVA UVB con SPF 30 minerale, ha una coprenza uniformante e modulabile secondo quantità applicata ed è adatta a tutti i tipi di pelle. FRESH tinted moisturizer spf 30 è un prodotto di trattamento con effetto make-up no make-up.
Nella formula:
- 7% glicerina – idratazione duratura e pelle morbida
- 1% ectoina – rinforzo alla barriera cutanea
- 1 % esosomi – da anguria e pompelmo > pelle luminosa e vitale
- Ossido di zinco – filtro UVA e UVB minerale > protezione solare naturale
- Centella asiatica (CICA) – rassodante, migliore elasticità della pelle
- Fungo Tremella fuciformis – idratazione profonda e pelle setosa
- Acido ferulico – grana della pelle affinata e potente effetto antiossidante
- Estratto di guava – antiossidante e rinnovamento cellulare
- Estratto di tè verde – pelle lenita e protetta dagli agenti esterni
Per un effetto pelle senza filtri e senza photoshop.