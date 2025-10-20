Pelle al naturale con FRESH tinted moisturizer spf 30 di RINGANA

È per tutti i toni di pelle, perché da oggi, FRESH tinted moisturizer spf 30 di RINGANA, è disponibile nella versione da 30ml in 4 tonalità di colore.

Si tratta di un’emulsione acqua in olio che si fonde perfettamente con la pelle. Garantisce idratazione a lunga durata, protegge dai raggi UVA UVB con SPF 30 minerale, ha una coprenza uniformante e modulabile secondo quantità applicata ed è adatta a tutti i tipi di pelle. FRESH tinted moisturizer spf 30 è un prodotto di trattamento con effetto make-up no make-up.

Nella formula:

7% glicerina – idratazione duratura e pelle morbida

idratazione duratura e pelle morbida 1% ectoina – rinforzo alla barriera cutanea

rinforzo alla barriera cutanea 1 % esosomi – da anguria e pompelmo > pelle luminosa e vitale

da anguria e pompelmo > pelle luminosa e vitale Ossido di zinco – filtro UVA e UVB minerale > protezione solare naturale

filtro UVA e UVB minerale > protezione solare naturale Centella asiatica (CICA) – rassodante, migliore elasticità della pelle

rassodante, migliore elasticità della pelle Fungo Tremella fuciformis – idratazione profonda e pelle setosa

idratazione profonda e pelle setosa Acido ferulico – grana della pelle affinata e potente effetto antiossidante

grana della pelle affinata e potente effetto antiossidante Estratto di guava – antiossidante e rinnovamento cellulare

antiossidante e rinnovamento cellulare Estratto di tè verde – pelle lenita e protetta dagli agenti esterni

Per un effetto pelle senza filtri e senza photoshop.