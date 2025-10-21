La nuova frontiera dell’idratazione di Elizabeth Arden

Il Marchio storico, sinonimo di bellezza iconica Elizabeth Arden, annuncia con orgoglio il lancio di due innovazioni skincare di ultima generazione pensate per offrire un’idratazione intensa e duratura con un effetto rimpolpante visibile.

La nuova versione del Siero HA + Peptidi Ceramide Capsules Hydra-Plumping e l’inedita Crema Idratante HA + Peptidi Ceramide Hydra-Plumping Water Cream. Queste due creazioni rappresentano un’evoluzione della formula originale, arricchita con ingredienti potenziati per favorire l’idratazione profonda e sostenere la naturale sintesi dell’Acido Ialuronico.

Queste formule skincare innovative si integrano perfettamente nella routine quotidiana, sia mattina che sera, diventando l’alleato ideale in ogni rituale di bellezza. Arricchite con la tecnologia Size-Shifting Hyaluronic Acid, un complesso di Peptidi che favorisce la naturale produzione di collagene, e con l’80% in più di Acido Ialuronico rispetto alla formula originale, aiutano a ripristinare visibilmente volume e compattezza della pelle.

Hyaluronic Acid + Peptides Ceramide Capsules Hydra-Plumping Serum

Questa formula d’avanguardia unisce la tecnologia Size-Shifting Hyaluronic Acid a Peptidi ad azione pro-collagene, offrendo una dose precisa di idratazione e un effetto rimpolpante visibile. L’Acido Ialuronico a dimensione variabile viene ridotto per penetrare in profondità negli strati della pelle, quindi si espande una volta assorbito per riempire e levigare dall’interno, con un effetto simile a un filler racchiuso in una capsula.

Grazie all’impiego di una tecnologia di nuova generazione a base di Acido Ialuronico (HA), la formula utilizza micro-HA, 500 volte più piccoli rispetto all’Acido Ialuronico tradizionale, per penetrare in profondità gli strati superficiali della pelle. Una volta assorbite, queste molecole si espandono, riempiendo e rimpolpando la pelle per un aspetto visibilmente più compatto. Allo stesso tempo, favoriscono la naturale capacità della pelle di sintetizzare Acido Ialuronico e trattenere l’idratazione nel tempo. Il Complesso di Peptidi contribuisce a stimolare il collagene naturale, aiutando a rassodare, riempire e volumizzare la pelle.

Ogni capsula biodegradabile è una monodose, studiata per garantire massima purezza, efficacia e freschezza dalla prima all’ultima applicazione. Questo potente siero in capsule migliora visibilmente la compattezza della pelle e ridefinisce i contorni del viso.

Hyaluronic Acid + Peptides Ceramide Hydra-Plumping Water Cream

Progettata per rassodare visibilmente e ripristinare la tonicità cutanea, la nuova Water Cream è un trattamento idratante dalla texture leggera, arricchito con Acido Ialuronico di nuova generazione e Peptidi ad azione pro-collagene. Con l’uso regolare la Water Cream fornisce fino a 240 ore di idratazione prolungata, ovvero la pelle mantiene livelli di idratazione aumentati fino a 10 giorni, per un effetto idratante prolungato e visibile nel tempo. Avvolge la pelle in un’intensa sensazione di freschezza, lasciandola visibilmente rimpolpata, levigata e rivitalizzata.

Al cuore di questa formula avanzata c’è la tecnologia 5D Hyaluronic Acid, che combina cinque diverse tipologie e pesi molecolari di Acido Ialuronico per penetrare nei molteplici strati superficiali della pelle, offrendo un’idratazione immediata e prolungata. I fitoceramidi presenti nella crema aiutano a ripristinare la barriera cutanea e sigillare l’idratazione, mentre gli esosomi favoriscono la sintesi di collagene e proteine. Inoltre, oltre 16.000 Peptidi sostengono la naturale produzione di collagene, contribuendo a una pelle più tonica, compatta e visibilmente più elastica, con un aspetto giovane e rimpolpato.