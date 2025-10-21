Ben-essere all’Aqualux Hotel SPA Suite & Terme di Bardolino

Nel suggestivo borgo della sponda veronese del lago di Garda, e precisamente a Bardolino, sorge AQUALUX Hotel SPA Suite & Terme la cui architettura è perfettamente integrata tra acque incredibilmente cristalline e una distesa infinita di vigneti e uliveti.

Uno splendido design hotel che ha sviluppato e concretizzato un importante progetto di sostenibilità – testimoniato dalla prestigiosa certificazione ClimaHotel – attraverso un’ampia gamma di scelte consapevoli: dai materiali bio-compatibili utilizzati per la sua costruzione – il legno costituisce al 100% l’ossatura dell’hotel -, fino all’impiego di energie rinnovabili e software gestionali che controllano il risparmio energetico idrico e l’insonorizzazione naturale certificata.

Le camere – 125, di cui 18 suite – sfruttano i principi dettati dall’eco climatizzazione per la veicolazione dell’energia naturale senza utilizzo di radiatori e condizionatori.

Lo stile è moderno ed essenziale, mentre davvero particolare è l’esperienza offerta dalle due esclusive Prestige Round Suite dal design contemporaneo e dall’atmosfera soffusa che fa ritrovare calma e serenità.

La struttura è circondata da numerose cascate di piante e giardini pensili ne ricoprono il tetto creando un vero e proprio eco-sistema che infonde immediatamente tranquillità, mentre nell’ampia corte interna troviamo l’AquaExperience, una realtà unica e impareggiabile con otto piscine termali, interne ed esterne – 6 per adulti e 2 per bambini – percorsi di acqua corrente, una zona dedicata al nuoto, stazioni idro e aeromassaggio, una vasca salina dedicata al relax.

L’acqua, è proprio il caso di dirlo, è la protagonista incontrastata di Aqualux e coccola gli ospiti circondandoli di una calma avvolgente e rilassante.

Ma le sorprese non sono finite, infatti, l’hotel ospita al suo interno l’AquaSPA & Wellness, uno spazio di 1000 mq dedicati al benessere e alla bellezza con cabine per trattamenti, idroterapia e fangoterapia, una Private SPA, saune, bagni a vapore, una fontana di ghiaccio, un calidarium e un solarium e un’area riservata esclusivamente alle donne con sauna divano e bagno al vapore.

Del resto l’offerta beauty e benessere è tra le migliori che si possano trovare, ad iniziare dalle proposte firmate Piroche Cosmétiques, azienda 100% Made in Italy che da oltre 40 anni crea formulazioni d’avanguardia a base di selezionati ingredienti naturali certificati, senza OGM, per la cura del viso e del corpo: acqua di sorgente montana, erbe alpine, oli essenziali purissimi, alghe marine della Bretagna e argille sceltissime…

Il menu della BIO Spa propone invece una vasta gamma di rituali sostenibili che presentano una caratteristica peculiare: cambiano a seconda della stagione e utilizzano di volta in volta gli ingredienti a kilometro 0 scelti tra i tanti e preziosi che il territorio offre in un determinato periodo e che vengono prodotti dalle aziende agricole dei dintorni del Lago di Garda, senza ricorrere a fertilizzanti o pesticidi.

Un ulteriore servizio di eccellenza di Aqualux Hotel è il centro termale, Aqualux Thermae, che utilizza l’acqua termale della fonte “San Severo” e offre, in cabine appositamente realizzate, trattamenti di balneoterapia con e senza idromassaggio.

Si tratta di un’acqua batteriologicamente pura che scaturisce da una profondità di oltre 300 metri e ha origine dal bacino idrogeologico del sistema termale adiacente alla riva orientale del Lago. È particolarmente ricca di calcio, magnesio e bicarbonati che le conferiscono proprietà terapeutiche ideali per curare la dermatite atopica e per combattere i tanto odiati inestetismi cutanei.

E per non dimenticare i piaceri del palato, Italian Taste è il ristorante di AQUALUX Hotel SPA Suite & Terme che propone, anche a chi non soggiorna in hotel, un’offerta gastronomica variegata e di alto livello attraverso una full immersion nei sapori e nei profumi del territorio: un viaggio, accompagnati dallo chef Angelo Alessi, nella tradizione italiana più autentica.

Importante sottolineare che chef Alessi sposa appieno la filosofia di Aqualux che, a conferma di una vocazione al ben essere a 360°, condivide e applica i più moderni principi della cosiddetta cucina funzionale per salvaguardare l’esigenza del mangiare sano attraverso una combinazione ottimale degli alimenti che tiene conto di una corretta e migliore nutrizione in termini energetici e di equilibrio psicofisico.

Insomma, Aqualux Hotel di Bardolino è una destinazione tra le più iconiche del Lago di Garda per una pausa rigenerante in una cornice total green, tra relax e trattamenti innovativi.