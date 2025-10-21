Kira, il nuovo letto di Noctis, mette in mostra il design nordico

Un letto non è soltanto un luogo dedicato al riposo, è uno spazio intimo e personale che parla di gusti, abitudini e desideri. Kira, la proposta Noctis disegnata da Mattia Priori, porta nella zona notte la sobrietà e l’eleganza del design nordico, trasformando la camera da letto in un ambiente armonioso ed accogliente. Linee pulite, volumi essenziali e dettagli raffinati si intrecciano in un progetto che arreda con discrezione e al tempo stesso invita al benessere quotidiano.

Elemento distintivo del modello è la testiera trapuntata, segnata da un raffinato gioco di cuciture verticali e diagonali che disegnano un effetto rigato dall’impatto grafico deciso, capace di catturare lo sguardo e raccontare l’attenzione per il dettaglio e la ricerca di personalità.

Kira è disponibile in due varianti di giroletto: nella versione bassa H10, restituisce un aspetto leggero e sospeso, mentre nella versione alta H27, assume una presenza più importante e avvolgente. In quest’ultima configurazione può integrare il sistema contenitore brevettato da Noctis, Folding Box®, che grazie al pannello ripiegabile sul fondo del box permette di pulire agevolmente il pavimento senza dover spostare o sollevare la struttura.

A completare il progetto contribuisce il pouf coordinato, un elemento che dialoga con il letto esaltandone l’equilibrio estetico e funzionale.

L’elevata possibilità di personalizzazione si esprime attraverso la ricca gamma di rivestimenti, una palette di colori e tessuti che spazia dalle tonalità neutre e sofisticate a quelle più intense e contemporanee, pensata per adattarsi a diversi stili abitativi e per accompagnare le scelte estetiche nel tempo.

Anche i piedi, disponibili in legno, metallo o polipropilene in diverse forme, altezze e colori, permettono di trasformare il carattere del modello, rendendolo unico e perfettamente aderente all’identità di chi lo sceglie.

Dietro l’apparente semplicità di Kira si ritrova l’esperienza artigianale di Noctis: dalla selezione dei tessuti alla precisione delle cuciture, ogni dettaglio è il risultato di competenze consolidate e un approccio che mette al centro non soltanto l’estetica, ma anche il comfort e la qualità della vita quotidiana.

Come tutti i letti Noctis, Kira è coperto da una garanzia di 5 anni, a conferma dell’eccellenza e dell’affidabilità del marchio. Kira è un letto che dialoga con gli spazi, li arreda con leggerezza e insieme li arricchisce di significato.