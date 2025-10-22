Laneige lancia i Lip Glowy Balm glitterati Milky Way e Pink Supernova

I nuovi Lip Glowy Balm glitterati in edizione limitata Milky Way e Pink Supernova, sono le due nuove shade stellari di Laneige. Si tratta di un trattamento labbra che combina il meglio della skincare con l’effetto brillante di un gloss, per labbra idratate, rimpolpate e dal finish scintillante.

Al cuore della formula si trovano ingredienti skincare altamente performanti, tra cui il burro di karité, ricco di acidi grassi nutrienti, che ammorbidisce intensamente le labbra, e un complesso di oli radianti, che crea un velo luminoso e levigante, donando un effetto glow sofisticato.

La texture leggera e non appiccicosa si fonde delicatamente sulle labbra, assicurando comfort e idratazione duratura. Ideali da applicare da soli per un look naturale e brillante, oppure sopra il rossetto per un finish multidimensionale, i nuovi Lip Glowy Balm rappresentano l’alleato perfetto per un trattamento labbra completo da portare sempre con sé.

Le due tonalità in edizione limitata portano l’universo del make-up su un’altra galassia:

Milky Way è un gloss trasparente arricchito da glitter dorati e argentati, profumato come un milkshake dolce e avvolgente.

è un gloss trasparente arricchito da glitter dorati e argentati, profumato come un milkshake dolce e avvolgente. Pink Supernova offre una tonalità rosa arricchita con riflessi oro, argento e rosa, accompagnata da una delicata fragranza di frutti rossi e vaniglia.

Come risultato labbra visibilmente idratate, morbide e radiosamente brillanti, in una formula skincare dal cuore glam. Da portare sempre con sé, per un tocco di luce istantaneo che non passa inosservato.