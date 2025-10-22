Beauty

L’Honey diventa nude con due nuove formule firmate Clinique

Di Gabriella Frigerio

Dopo lo straordinario di Almost Lipstick Black Honey di Clinique, arriva una novità unica, la shade Almost Lipstick Nude Honey. Stessa formula, ma in una nuova iconica shade dal mix perfetto di pigmenti caldi e freddi che creano un nude unico.

Questa nuova iconica shade sarà disponibile anche nella versione Pop Cheek&Lip Oil: un olio colorato due in uno che dona un tocco Nude Honey per labbra e guance.

Nude Honey Almost Lipstick, il mix perfetto di pigmenti caldi e freddi che si fondono con il colore naturale delle tue labbra per creare un nude unico.

Nude Honey Almost Lipstick

 

L’iconica formula del balsamo unita a quella del rossetto per una maggiore intensità. Formula ricca di emollienti con il 95% di ingredienti idratanti. Si può indossarlo da solo, con matita per le labbra o sopra un rossetto. Facilissimo da applicare anche senza specchio.

Honey Clinique Pop Lip + Cheek Oil 

Un olio colorato due in uno che dona un tocco Nude Honey per labbra e guance. Regala un leggero tocco di colore dall’aspetto naturale e luminoso.

La formula è composta da una miscela di oli nutrienti che idrata le labbra grazie a Olio di Cartamo, Olio di Jojoba, Olio d’Oliva, Olio di Ricino e Olio di semi di Girasole mantiene idratate le labbra. Può essere utilizzato anche come blush per le guance.

