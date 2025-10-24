Lip Comfort Oil in edizione limitata da Clarins

Lip Comfort Oil è un olio labbra che assicura idratazione, nutrimento, protezione, nato dall’expertise Clarins nella formulazione di prodotti a base di oli. Con il 93% di ingredienti naturali, la formula iconica è un mix di oli vegetali: olio di nocciola per proteggere le labbra dalla disidratazione; olio di jojoba bio per nutrirle; olio di rosa rubiginosa bio per assicurare comfort all’epidermide.
La texture sensoriale, profumata, leggera e non appiccicosa avvolge le labbra con un finish super glossy.
Leggere e luminose come petali bagnati di rugiada, le due nuove shades si ispirano all’incantevole cornice dei giardini parigini.
- #27 Fleeting Dew: un rosa tenue e scintillante, sobrio e delicato, che avvolge le labbra con un tocco irresistibile esaltandone il colore naturale.
- #28 Rosy Grace: un nude raffinato per un romanticismo quotidiano e labbra irresistibilmente glossate, da baciare.