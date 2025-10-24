Beauty

Lip Comfort Oil in edizione limitata da Clarins

Di Gabriella Frigerio

Lip Comfort Oil è un olio labbra che assicura idratazione, nutrimento, protezione, nato dall’expertise Clarins nella formulazione di prodotti a base di oli. Con il 93% di ingredienti naturali, la formula iconica è un mix di oli vegetali: olio di nocciola per proteggere le labbra dalla disidratazione; olio di jojoba bio per nutrirle; olio di rosa rubiginosa bio per assicurare comfort all’epidermide.

La texture sensoriale, profumata, leggera e non appiccicosa avvolge le labbra con un finish super glossy.

Leggere e luminose come petali bagnati di rugiada, le due nuove shades si ispirano all’incantevole cornice dei giardini parigini.

  • #27 Fleeting Dew: un rosa tenue e scintillante, sobrio e delicato, che avvolge le labbra con un tocco irresistibile esaltandone il colore naturale.
  • #28 Rosy Grace: un nude raffinato per un romanticismo quotidiano e labbra irresistibilmente glossate, da baciare.
Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it