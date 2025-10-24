Resort & SPA

Autunno di benessere all’Hotel Granbaita Dolomites di Selva di Val Gardena

Di Gabriella Frigerio

In autunno la Val Gardena si accende di magia: i boschi si tingono d’oro e di rosso, mentre le vette dolomitiche, baciate da un particolare gioco di luce, sembrano incendiarsi al tramonto. È il fenomeno del Burning Dolomites, straordinario spettacolo naturale unico nel suo genere, che regala emozioni indimenticabili.

È in questo periodo che si coglie l’anima più intima della valle, dove la calma più assoluta, il silenzio, le giornate limpide, il clima frizzante e l’emozionante spettacolo della natura invitano al relax più profondo. In questo scenario spettacolare, il Granbaita Dolomites, raffinato e storico 5 stelle nel cuore di Selva di Val Gardena, apre le sue porte anche in autunno per offrire agli ospiti la possibilità di rigenerarsi a contatto con la natura prima dei freddi invernali, in un soggiorno che unisce relax, avventura, benessere piaceri della tavola.

Giornate da vivere intensamente tra escursioni nei paesaggi più scenografici (e segreti) della valle e pedalate panoramiche lungo itinerari leggendari, con il supporto di guide private dell’hotel e attrezzature d’avanguardia: e-bike di ultima generazione, caschetti, bastoncini e zaini, tutto a disposizione gratuita degli ospiti. Chi desidera attività sportive più strutturate può partecipare al programma Val Gardena Active, con condizioni vantaggiose riservate ai clienti dell’hotel.

E dopo una giornata all’aria aperta, ci si immerge nel benessere assoluto della Savinela Spa, un’oasi di oltre 2.000 mq che celebra i principi attivi della natura dolomitica. Le grandi piscine interna ed esterna con acque a 32° rivitalizzate con il Metodo GRANDER, preparano il corpo al percorso wellness tra sauna finlandese, bagno turco aromatico, saune al fieno e al cirmolo, la spettacolare sauna panoramica con Aufguss, ideali per purificare il corpo, eliminare le tossine, rafforzare il sistema immunitario. Fra le particolarità, la benefica oasi salina con piscina salata in una grotta e la stanza del sale, un rilassante angolo mediterraneo nel cuore delle Dolomiti.

La proposta autunnale si completa con trattamenti pensati per affrontare in piena forma l’inverno: l’Alpine Ritual con bagno di vapore nel fieno di montagna, ideale per prevenire bronchiti e influenze stagionali, seguito da un massaggio e un bagno ai fiori alpini accompagnato da succo di sambuco; il Salt Massage, un rituale esclusivo con pietre di sale rosa himalayano riscaldate e impacco ai cristalli in olio, che stimola metabolismo e circolazione, scioglie le tensioni e purifica il corpo, regalando leggerezza e profondo benessere; il rilassante Pinda Sweda, massaggio con sacchetti riscaldati di erbe alpine che rilasciano benefici principi attivi.

Naturale compendio di un piacevole e rilassante soggiorno sono, al Granbaita Dolomites, i piaceri della tavola con i suoi prodotti e sapori autunnali, imbanditi sotto l’attenta regia degli Chef Marc Bernardi (gardenese doc) e Sofia Parduzzi, coppia nella vita e nel lavoro, che firmano da questa estate la cucina del ristorante dell’hotel e quello del ristorante fine dining Granbaita Gourmet, aperto anche a chi non alloggia in albergo.

Nel ristorante dell’hotel l’offerta gastronomica si declina in due percorsi distinti, che cambiano ogni giorno: il menu Montagna e Tradizione, che celebra le radici alpine con piatti della memoria, e il menu Degustazione Granbaita, dove tecnica e creatività si fondono in ricette più contemporanee, aperte al dialogo con le cucine del mondo. Oppure si può scegliere fra le molte proposte del Menu à la carte. Su richiesta, vengono preparati anche i Menu vegetariano e vegano. Atmosfera ovattata, mise en place ricercata, servizio ineccepibile, il Granbaita Gourmet ha soli 7 tavoli per offrire la possibilità di fare un’esperienza culinaria straordinaria nel massimo del comfort.

