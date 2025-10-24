Nuovo look per la collezione di candele profumate di Sisley Paris

La massima espressione del lusso è vivere la propria casa nel comfort più assoluto: per questo, accendere una candela profumata significa aggiungere molto più che un tocco di eleganza. Una candela rilassa l’atmosfera, presenta la casa sotto una nuova luce e personalizza l’ambiente olfattivo in base alle stagioni e ai propri desideri. Oggi Sisley Paris aggiunge una nuova intensità alla sua iconica collezione di candele. Ogni Bougie è stata realizzata nel rispetto degli standard d’eccellenza dei profumi della Maison francese: per la loro ricchezza, la loro intensità e le materie prime accuratamente selezionate, questi oggetti eleganti e colorati sono simboli autentici dell’art de vivre.

Eleganti e decise, le Bougies Campagne, Rose e Tuberose di Sisley accompagnano in luminosi viaggi nel comfort della casa.

Bougies Campagne, una fresca fuga nella natura

Ispirato all’iconica Eau de Campagne creata da Jean-Claude Ellena, l’aroma concentrato e verde tipico della vegetazione e dell’erba appena tagliata, ci trasporta nel Berry, al centro della Francia, nel cuore della dimora di campagna della famiglia d’Ornano (cuore di Sisley Paris). Elegante e bucolica, la fragranza svela un accordo esperidato di bergamotto e limone, che si sviluppa in note di basilico e foglie di pomodoro verde, addolcite da prugna e gelsomino su un fondo boisé, intessuto di muschio di quercia, patchouli e vetiver.

Bougie Rose, una spettacolare composizione di rose

Infusa del sentore delle rose del giardino di Isabelle d’Ornano, incarnato nel profumo Izia composto da Amandine Clerc-Marie, la fragranza esprime ogni sfumatura del fiore appena raccolto, come in un profondo respiro tra i petali. Alleggerita dal limone e da una nota botanica, è elegantemente avvolta da ambra, muschio e sandalo.

Bougie Tuberose, l’inebriante piacere di una passeggiata in un prato di tuberosa

Enigmatica e sofisticata, la candela creata da Olivia Giacobetti diffonde la fragranza di questo fiore vibrante, che si sprigiona al crepuscolo. Le sue note delicatamente talcate e vellutate sono rafforzate dal pepe nero, amplificate dall’assoluta di gelsomino sambac e dall’essenza di ylang ylang, e infine avvolte da balsamo del Perù, benzoino e vaniglia.

Incarnazioni dei paesaggi preferiti di Sisley, queste tre inconfondibili fragranze offrono un’evasione sensoriale totale. Una nuova cera di alta qualità, in parte vegetale, assicura una combustione stabile e uniforme, per una perfetta restituzione della fragranza, sia in termini di intensità sia di diffusione.

Anche il nuovo vaso realizzato in vetro (220 g) è un’ode all’eleganza e abbina trasparenze e nuance: verde per Campagne, bordeaux per Rose e blu notte per Tuberose, rivelando la cera, anch’essa colorata. Su ogni contenitore è inciso lo stemma di famiglia, composto dalle lettere H, I e O in monocromia, tono su tono. Una volta consumata la candela, il contenitore può essere usato come un vaso.

Le candele sono presentate in una confezione originale, realizzata in carta goffrata bianca, ciascuna decorata per metà con un’illustrazione originale, che mostra gli ingredienti essenziali. Un’appariscente fogliame verde per Campagne, rose bordeaux fiammeggianti per Rose e fiori bianchi su sfondo blu scuro per Tuberose… immagini radiose, che promettono una natura bella come un sogno.