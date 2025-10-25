Sinfonia di purezza e di eleganza con la collezione Les Extraits de Parfum di Brioni

Brioni presenta Les Extraits de Parfum, una nuova collezione di quattro fragranze eccezionali che raccontano una storia di pacata ricercatezza e di eleganza raffinata. Riflettendo il design iconico di Brioni, la collezione racchiude il fascino olfattivo in un flacone che rende omaggio alle tecniche antiche pur rimanendo in armonia con l’estetica moderna.

La nuova collezione invita ad apprezzare una visione artistica che lascia parlare forme pure ed estratti preziosi. Basato su una filosofia di minimalismo ed eccellenza, ogni Extrait è un’espressione olfattiva unica, costruita attorno ad una materia prima preziosa, miscelata con magistrale moderazione.

“Ogni fragranza Les Extraits de Parfum celebra la qualità e la bellezza della semplicità, concentrandosi su un ingrediente puro e raro. Quando quest’ultimo viene accuratamente miscelato con le note di fondo, l’intera esperienza sensoriale viene elevata, come accade con i materiali più pregiati delle collezioni Brioni. Si tratta di passione, artigianalità e raffinatezza che si ritrovano nella vera essenza del lusso”. Norbert Stumpfl, Design Director di Brioni.

Realizzata dai migliori profumieri al mondo, la collezione comprende:

Iris Exquis, di Karine Vinchon-Spehner e Michel Almairac, è una sinfonia di iris abbinato a lavanda, camoscio e tè.

“Volevamo creare un iris testurizzato. Potete sentire sfaccettature vegetali, rizomatose e terrose. Abbiamo esaltato il lato grezzo della nota con un tè nero fresco e affumicato. I legni e il cuoio estendono la potenza di questa nota.” Karine Vinchon-Spehner & Michel Almairac, Nasi di Robertet.

Encens Minéral, di Nisrine Bouazzaoui-Grillé, è una fragranza verde e speziata con note di mughetto e vetiver.

“Nel creare questa fragranza, ho voluto esplorare l’accattivante dualità dell’incenso. Ho iniziato con le note fresche e verticali dell’olio di incenso e con le sue sfaccettature agrumate e speziate. Questa apertura vivace è arricchita dalle note speziate del pepe nero e delle bacche rosa, creando una miscela rinvigorente che risveglia i sensi.

Il cuore della mia creazione è il Mystikal, una molecola unica della palette di Givaudan. Questo ingrediente responsabile e biodegradabile al 100% caratterizza la fragranza, impartendo le proprie note di incenso e infondendo alla composizione una vibrante energia.” Nisrine Bouazzaoui-Grillé, Naso di Givaudan.

Labdanum Brut, di Mylène Arlan, emana un profumo di cisto, rosa bulgara e muschio bianco.

“Ho voluto creare un muschio cremoso e vellutato, ricco, testurizzato, potente e confortevole. La presenza del cisto conferisce una patina simile al cuoio, infondendo al muschio una qualità calda e ambrata, dal fascino quasi animale. Poi aggiungo un tocco di vanillina che lo avvolge in un velo luminoso, poudré e balsamico, creando un abbraccio confortante. Nel cuore della fragranza ho scelto la rosa bulgara per il suo carattere ricco e intenso, quasi liquoroso. Per bilanciare questa opulenza, introduco un accenno di rosmarino aromatico in apertura, preludio al calore resinoso del cisto che si rivela successivamente. Il risultato è una fragranza al tempo stesso sensuale e sofisticata, che fonde un’elevata texture con contrasti e corrispondenze attraverso tutta la composizione.” Mylène Arlan, Naso di Givaudan

Papyrus Éternel, composto da Alexis Dadier, evoca l’eleganza maschile con papiro, tè nero, cardamomo e vetiver.

“La nota di tè nero affumicato incarna il lussuoso e intramontabile smoking di Brioni che è servito da ispirazione. L’estratto di tè nero di Ceylon e l’essenza di papiro creano un accordo unico che ricorda il prezioso tè Lapsang Souchong, impreziosito da cuoio, vetiver e ambra grigia per un raffinato aroma maschile.” Alexis Dadier, Naso di Robertet.

Una sinfonia di pura essenza ed eleganza

Ogni flacone è un’opera d’arte scultorea: monolitica, ottagonale e sfaccettata come il cristallo. Realizzato da un unico blocco di vetro con una texture martellata, il flacone cattura e riflette la luce come increspature sull’acqua calma.

Riflettendo i valori profondamente radicati in Brioni, Les Extraits de Parfum sono l’ulteriore espressione di un lusso responsabile che pone in primo piano il benessere delle persone e del pianeta. Tutte le fragranze della collezione sono vegane e cruelty-free, realizzate con ingredienti sostenibili. Sia la confezione sia il flacone sono riciclabili.

Les Extraits de Parfum è disponibile in formato da 80ml.