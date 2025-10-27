La nuova Lip Sleeping Mask limited edition a strati firmata LANEIGE

LANEIGE svela una nuova, deliziosa variante della sua iconica Lip Sleeping Mask che conquista al primo sguardo (e profumo): Strawberry Shortcake, un’esperienza sensoriale a strati, pensata per trasformare la skincare serale in un momento di puro piacere.

La Lip Sleeping Mask Strawberry Shortcake offre un’esperienza completamente nuova grazie alla sua formula stratificata che combina tre fragranze irresistibili in un solo vasetto:

Vanilla Cake : una base delicata e avvolgente, ispirata al profumo di pan di spagna appena sfornato.

: una base delicata e avvolgente, ispirata al profumo di pan di spagna appena sfornato. Strawberry Cream : il cuore fruttato e cremoso, che unisce confettura di fragole e panna montata.

: il cuore fruttato e cremoso, che unisce confettura di fragole e panna montata. Fresh Berries: una nota finale vivace e fresca, con fragole mature e un twist leggermente acidulo di frutti di bosco.

Al centro della sua formulazione esclusiva si trova il Berry Fruit Complex™, arricchito con vitamina C, che favorisce il rinnovamento cellulare e aiuta a eliminare le cellule morte, rendendo le labbra visibilmente più lisce e uniformi. In sinergia, l’olio di cocco e il burro di karité assicurano un’idratazione profonda e duratura, proteggendo le labbra dalle aggressioni esterne e mantenendole elastiche e nutrite.

La formula si applica facilmente e agisce per tutta la notte, rilasciando attivi idratanti fino a 8 ore. Dopo solo due settimane di utilizzo, le labbra risultano più idratate e più compatte.