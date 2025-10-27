LES JOURS di Rue Madam Paris, la borsa che cambia le regole

Rue Madam Paris presenta LES JOURS, la nuova it-bag della collezione Fall/Winter 2025-2026, pensata per chi desidera uno stile raffinato e contemporaneo senza rinunciare a versatilità e carattere.

Realizzata in morbidissima ecopelle vegana, si distingue per le sue linee essenziali e pulite, valorizzate dal logo in metallo con finitura oro invecchiato e da una chiusura a girello che unisce funzionalità ed eleganza con discrezione.

Disponibile in due dimensioni, grande e piccola, LES JOURS è progettata per adattarsi a ogni momento della giornata: dal mattino alla sera, da un outfit più informale a uno più elegante. La sua anima trasformista si rivela attraverso una vasta gamma di charm, catene e foulard da combinare liberamente, per cambiare look senza cambiare identità.

La palette colori – nero, sabbia, zebra e leopardata – attraversa con stile i registri del classico e dell’audace, lasciando spazio all’espressione personale in ogni sfumatura. Perfetta da abbinare con un cappotto oversize e stivali chunky per l’ufficio, un abito fluido e accessori vintage per un brunch in città o un total look minimal per un’uscita improvvisata. LES JOURS è pensata per ogni esigenza.