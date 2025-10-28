Beauty

Dall’orto toscano una carezza autunnale per la pelle by Biofficina Toscana

Di Gabriella Frigerio

Per celebrare l’autunno, Biofficina Toscana lancia un’edizione limitata della nuova Cheescake Corpo alla Zucca da 100ml. Si tratta di una crema dalla consistenza morbida e simile a quella di una cheesecake ed esibisce ingredienti simbolo di questo periodo dell’anno e precisamente “la zucca”.

Ecco che la sua formula risulta nutriente e golosa, arricchita con olio di argan, olio di mandorle dolci e burro di karité. Un mix di attivi emollienti selezionati per regalare idratazione profonda, elasticità e un comfort immediato, anche alle pelli più secche e sensibili.

La sua texture, soffice e vellutata, si fonde istantaneamente sulla pelle, lasciandola morbida e setosa. Una coccola per il corpo grazie anche alla sua dolce profumazione, ideale per questa stagione dai colori caldi e avvolgenti.

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it