Dall’orto toscano una carezza autunnale per la pelle by Biofficina Toscana

Per celebrare l’autunno, Biofficina Toscana lancia un’edizione limitata della nuova Cheescake Corpo alla Zucca da 100ml. Si tratta di una crema dalla consistenza morbida e simile a quella di una cheesecake ed esibisce ingredienti simbolo di questo periodo dell’anno e precisamente “la zucca”.

Ecco che la sua formula risulta nutriente e golosa, arricchita con olio di argan, olio di mandorle dolci e burro di karité. Un mix di attivi emollienti selezionati per regalare idratazione profonda, elasticità e un comfort immediato, anche alle pelli più secche e sensibili.

La sua texture, soffice e vellutata, si fonde istantaneamente sulla pelle, lasciandola morbida e setosa. Una coccola per il corpo grazie anche alla sua dolce profumazione, ideale per questa stagione dai colori caldi e avvolgenti.