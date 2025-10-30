Beauty

La nuova collezione di Blush firmata Elizabeth Arden

Di Gabriella Frigerio

Elizabeth Arden presenta la sua ultima novità makeup: The Elizabeth Arden Blush, una collezione versatile di quattro blush e un illuminante che accende la bellezza di ogni incarnato. Cinque tonalità setose che regalano una radiosità sofisticata e duratura.

La formula modulabile è studiata per esaltare la luminosità della pelle, sia dall’interno che in superficie. La texture modulabile e facilmente sfumabile consente di costruire l’intensità desiderata, da un finish naturale e discreto a un effetto definito e glamour. Ogni blush è custodito in un elegante astuccio rosa dotato di pennello applicatore, ideale per ritocchi facili e veloci ovunque ci si trovi.

“Il blush è tornato protagonista, e questa nuova collezione celebra la sua eleganza senza tempo” – dice Susan Zuckerman, Vicepresidente Global Marketing Skincare e Color Cosmetics di Elizabeth Arden.

Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it