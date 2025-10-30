La nuova collezione di Blush firmata Elizabeth Arden

Elizabeth Arden presenta la sua ultima novità makeup: The Elizabeth Arden Blush, una collezione versatile di quattro blush e un illuminante che accende la bellezza di ogni incarnato. Cinque tonalità setose che regalano una radiosità sofisticata e duratura.

La formula modulabile è studiata per esaltare la luminosità della pelle, sia dall’interno che in superficie. La texture modulabile e facilmente sfumabile consente di costruire l’intensità desiderata, da un finish naturale e discreto a un effetto definito e glamour. Ogni blush è custodito in un elegante astuccio rosa dotato di pennello applicatore, ideale per ritocchi facili e veloci ovunque ci si trovi.

“Il blush è tornato protagonista, e questa nuova collezione celebra la sua eleganza senza tempo” – dice Susan Zuckerman, Vicepresidente Global Marketing Skincare e Color Cosmetics di Elizabeth Arden.