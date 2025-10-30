Comfort in doppiopetto con l’eleganza sartoriale di SVEVO

SVEVO, maison storica del made in Italy maschile e punto di riferimento per l’eccellenza nel settore della maglieria ad alto posizionamento, presenta per la stagione A/I 25 una reinterpretazione sorprendente del doppiopetto: un capo in maglia realizzato in Baby Merino 160’s, tra le lane più fini e leggere al mondo. Il numero 160’s indica infatti l’altissima finezza della fibra, che garantisce morbidezza, traspirabilità e massimo comfort anche se indossata direttamente sulla pelle più sensibile.

Tradizionalmente riservata ai capi baby per la sua delicatezza, questa lana viene qui proposta in una forma decisamente adulta e sofisticata: il classico doppiopetto con collo a scialle, simbolo di eleganza formale, si ammorbidisce così in una nuova idea di potere gentile. Un’operazione possibile grazie all’unicità produttiva di SVEVO, che utilizza gli storici telai Bentley e Rene Bordier – vere rarità nel panorama tessile – capaci di lavorare con una finezza inarrivabile. Il risultato è una maglia-jacket strutturata ma fluida, che racconta un uomo contemporaneo: meno rigido e più autentico.