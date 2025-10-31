Viaggio tra i campi da golf più suggestivi della Maremma Toscana

Nella Maremma, dove il mare incontra le colline e la natura incontaminata abbraccia antichi borghi e paesaggi intatti, il golf trova la sua massima espressione. In questo angolo autentico d’Italia, giocare a golf non è solo una pratica sportiva, ma un’esperienza immersiva, sensoriale, quasi spirituale.

Sono quattro i campi da golf che definiscono oggi l’eccellenza del golf toscano, tutti a breve distanza l’uno dall’altro e pronti ad accogliere giocatori di ogni livello con scenari spettacolari e servizi di alto profilo. Il Riva Toscana Golf, situato a Follonica, è un campo a 18 buche, di cui 12 godono di una vista mozzafiato sul mare. Moderno e perfettamente integrato nel paesaggio, è dotato di campo pratica, pitching e putting green, ed è parte del Consorzio Maremma Toscana, che consente ai golfisti di vivere un’esperienza completa sul territorio.

Poco più a sud, immerso nella quiete del Monte Argentario, si trova il Golf Club Argentario, l’unico in Italia ad aver ottenuto la prestigiosa licenza “PGA National Golf Course Italy”. Questo campo di 18 buche, lungo oltre 6 chilometri, offre panorami spettacolari sulla Laguna di Orbetello, con un percorso che si snoda tra macchia mediterranea e oliveti secolari, con un tracciato tecnico ma sempre armonioso, degno delle più importanti competizioni internazionali.

A pochi chilometri da qui, il Pelagone Golf Club, offre un’esperienza unica su un campo progettato dal celebre architetto Keith Preston: inserito tra i dieci migliori nuovi campi italiani, ospita regolarmente eventi internazionali come la Nick Faldo Series e tappe dell’Alps Tour. Immerso tra ulivi, pini e dolci colline, rappresenta un perfetto equilibrio tra sfida sportiva e bellezza paesaggistica. Infine, il Golf Club Punta Ala, uno dei campi più antichi d’Italia, rappresenta un vero e proprio gioiello affacciato sul mare: inaugurato nel 1964, si snoda tra pini marittimi e scorci che spaziano fino all’Isola d’Elba, regalando al giocatore un’esperienza intensa e irripetibile, fatta di silenzi, vento e profumi mediterranei. Il golf in Maremma, non è solo gioco ma è un’esperienza sensoriale, specie al tramonto quando i campi si tingono d’oro e il suono del mare si fonde con il silenzio del paesaggio.

Il punto di partenza ideale per scoprire questi luoghi è sicuramente il The Sense Experience Resort, affacciato sul Golfo di Follonica, rappresenta un’oasi di stile e comfort perfettamente inserita nell’ambiente maremmano. Il resort è composto da 5 edifici con 112 camere tra Comfort, Deluxe, Superior e Suite tematiche di diverse tipologie, fino ad arrivare alle Two Bedroom Suite vista mare, con vasca idromassaggio esterna.

Da qui è possibile raggiungere in breve tempo tutti e quattro i campi della Maremma, trasformando ogni giornata in un’avventura diversa, tra sfide tecniche e panorami sempre nuovi.

Il The Sense Experience Resort è il luogo da cui cominciare a vivere una Toscana meno battuta ma incredibilmente autentica, dove il golf diventa parte di un racconto più ampio, fatto di natura, cultura, benessere e bellezza. Giocare a golf in questo territorio unico è molto di più che colpire una pallina, è entrare in connessione con un ambiente che sa regalare emozioni vere, profonde, durature.