SHISEIDO MEN presenta il nuovo Ultimune Power Infusing Serum

Pioniere mondiale nell’innovazione skincare dal 1872, SHISEIDO ha compreso da tempo che la pelle maschile non solo invecchia in modo diverso da quella femminile, ma anche più rapidamente: oggi, il brand presenta il nuovo SHISEIDO MEN Ultimune Power Infusing Serum, un trattamento altamente performante studiato appositamente per la pelle maschile, per ridurre i molteplici segni dell’età e ottenere, con un unico prodotto, una pelle più compatta e dall’aspetto più giovane in soli tre giorni.

SHISEIDO MEN Ultimune risponde alle reali esigenze degli uomini di oggi, offrendo una soluzione per invecchiare bene e mantenere il proprio fascino intatto. Progettato per gli uomini over 25, questo prodotto offre risultati anti-età visibili che rafforzano la fiducia in sé stessi e aumentano il senso di empowerment.

Il cuore della formula di SHISEIDO MEN Ultimune Power Infusing Serum (50ml) è un trio di tecnologie di precisione che agiscono sulle esigenze specifiche della pelle maschile, donando compattezza e riducendo aspetto spento e rughe.

L’ingrediente principale del siero, il peptide AA+, è un potente composto rassodante che rafforza la struttura interna della pelle, favorendo la produzione di proteine rassodanti e strutturali. Rinforza l’architettura della pelle per resistere al cedimento e mantenendone la forma, in particolare intorno alla mascella e alle guance, con una riduzione nella comparsa delle rughe.

La Triple Camellia Technology va a completare la formula: costituita da un potente complesso botanico, agisce sui tre punti deboli specifici della pelle maschile – basse difese interne, scarsa capacità antiossidante e ridotta resistenza ai danni causati dai raggi UV – per migliorare non soltanto la capacità della pelle di difendersi, ma anche per favorire la resistenza a lungo termine contro i segni visibili dell’età.

L’aggiunta dell’OIL-CONTROL COMPLEX assicura che la pelle rimanga equilibrata e levigata per tutto il giorno, riducendo al contempo l’eccesso di sebo e la visibilità dei pori.

Per un’applicazione uniforme e un elevato potere idratante, Shiseido impiega Soft Shell Emulsification Technology, grazie alla quale le particelle si rompono a contatto con la pelle garantendo una texture fresca e idratata, non appiccicosa e senza residui.

La fragranza fresca e stratificata del siero fonde note vivaci di agrumi e foglie di bambù con hinoki giapponese, sandalo e ambra: man mano che il profumo evolve, coinvolge i sensi con effetti energizzanti e una soffusa sensazione di calma.

Una nuova generazione del siero rinvigorente, frutto di 100 anni di ricerca scientifica sulla pelle maschile.