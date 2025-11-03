La sedia girevole CH621 Swivel Chair del 1948 rilanciata da Carl Hansen & Søn

Spesso definito “il Maestro della Sedia”, Hans J. Wegner ne ha create circa 500 in tutta la sua vita, il che lo rende uno dei designer danesi più creativi, innovativi e produttivi di tutti i tempi. Nonostante la sua vasta produzione, Wegner ha creato solo poche sedie girevoli: è per questo motivo che, oggi, sono tutte molto ambite dai collezionisti. Una di queste, la CH621 Swivel Chair, è ora disponibile per gli appassionati di design di tutto il mondo, a oltre 75 anni dalla sua prima apparizione.

La Swivel Chair presenta un design industriale, con un telaio elegante in acciaio spazzolato ammorbidito dal rovere, dal tessuto e dai dettagli in pelle della seduta, del bracciolo e dello schienale. Nella versione originale della sedia, l’altezza era regolabile utilizzando un mandrino: l’utente doveva ruotare il sedile per raggiungere l’altezza desiderata.

Per un design più intuitivo, il mandrino è stato ora sostituito da una leva per la regolazione dell’altezza facile da usare, che aziona un moderno cilindro di sollevamento a gas. Inoltre, la riedizione della sedia è dotata di cinque rotelle, invece delle quattro originali, per soddisfare i moderni requisiti di stabilità. Le rotelle personalizzate in acciaio spazzolato danno il tocco finale all’estetica industriale.

Hans J. Wegner è stato uno dei designer danesi della prima metà del secolo scorso a concentrarsi sull’ergonomia, oltre che sulla forma e sulla funzionalità. Ha collaborato con medici e fisiologi per sviluppare una sedia con un supporto lombare e una postura di seduta ideali, per poi continuare a farlo per tutta la sua carriera. Questo spiega perché angoli e inclinazioni di vario tipo ricorrono come caratteristiche riconoscibili in molti dei progetti di Wegner.

Oggi, Carl Hansen & Søn è il più grande fabbricante di mobili e lampade di Hans J. Wegner.

Knud Erik Hansen, CEO e titolare di terza generazione di Carl Hansen & Søn, spiega: “Hans J. Wegner è stato uno dei migliori designer di mobili che sia mai esistito, se non il migliore in assoluto. Il suo approccio alla funzionalità e all’estetica era unico. Per questo siamo incredibilmente fieri di portare avanti una parte così ampia della sua eredità”. A proposito del lancio, Knud Erik Hansen afferma: “Era da anni che volevamo includere una sedia girevole di Wegner nella nostra collezione. Siamo quindi lieti di poter presentare questa essenziale, bellissima Swivel Chair a un pubblico globale”.