L’Occitane presenta tre sieri per la cute a base di olio essenziale di Immortelle

In autunno, i capelli tendono a diventare più fragili e opachi. È il momento ideale per prendersene cura con trattamenti mirati, formulati con ingredienti naturali e ispirati ai paesaggi rigogliosi della Provenza. L’Occitane propone tre sieri differenti, formulati con ingredienti naturali ad alta performance, per offrire una risposta efficace a ogni esigenza:

Il Siero Cuoio Capelluto Immortelle Pro-Giovinezza (50m) è perfetto per migliorare la struttura cheratinica dei capelli, ridurre i segni dell’invecchiamento precoce e rivitalizzare il cuoio capelluto. Questo siero avanzato unisce il potere antiossidante dell’olio essenziale di Immortelle, un olio unico originario della Corsica, con un mix di peptidi naturali rivitalizzanti e acido ialuronico per agire su cuoio capelluto, follicoli e capelli. Giorno dopo giorno, la vitalità del cuoio capelluto migliora, l’elasticità viene ripristinata e i capelli appaiono più densi, forti e luminosi.

A seguire L’Occitane propone il Siero Cuoio Capelluto Difesa & Sollievo Notte (50ml), perfetto per lenire e idratare il cuoio capelluto e per avere capelli più forti e luminosi, tutto questo grazie alle proprietà della niacinamide e dell’olio essenziale di Immortelle. Questo siero avanzato contrasta i fastidi del cuoio capelluto lasciandolo confortevole, equilibrato e protetto dalle aggressioni esterne. Così, giorno dopo giorno, i capelli risultano più luminosi e sani.

La sua texture leggera a rapido assorbimento permette un’applicazione quotidiana senza appesantire o ungere i capelli.

Infine troviamo il Siero Anti-Caduta Capelli (50ml), ideale per ridurre la visibilità del cuoio capelluto e ridurre la caduta dei capelli. E’ stato progettato per agire sul ciclo di vita del capello al fine di limitarne la caduta, migliorandone lo spessore e la forza. Un siero anti-caduta a tripla azione, profumato agli agrumi, che aumenta la crescita dei capelli e migliora lo spessore e la forza delle nuove ciocche.

La formula bifasica associa un mix di oli essenziali ad un complesso d’ingredienti di origine vegetale attentamente selezionati. Realizzato con un cocktail stimolante di cinque oli essenziali per esaltare la sua texture leggera che favorisce un rapido assorbimento.