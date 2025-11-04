La collezione Et Voilà di Chantecler illumina l’inverno

Quest’inverno l’Oro di Capri si riflette nell’argento, declinato in una nuova dimensione luminosa e sorprendente. Nasce così un capitolo inedito di Et Voilà, collezione firmata Chantecler, che compie un ulteriore passo nella sua rivoluzione materica.

Non più soltanto lucido, ma anche brunito, invecchiato o dorato, l’argento diventa linguaggio prezioso e versatile, capace di esprimere look diversi e contemporanei. Viene estesa la tavolozza delle resine lucide e opache, a cui si affiancano anche pavé di siamiti, ampliando le possibilità stilistiche e le occasioni d’indosso. Un’evoluzione che resta fedele al tratto distintivo della Maison: la cura e l’attenzione al dettaglio tipiche dell’alta gioielleria.

Le forme organiche e levigate dell’iconica collezione Enchanté vengono proposte per la prima volta anche in argento, offrendo nuove opportunità stilistiche. Anello e orecchini compongono due demi-parure: la prima in argento dorato con cabochon in resina color miele, la seconda in argento brunito con cabochon in resina ossidiana traslucida. Una morfologia morbida, arcaica e insieme futuribile, che rimanda al gusto anni ’70, dà vita a volumi sinuosi e avvolgenti che abbracciano e assecondano le forme organiche della resina intagliata a a mano. Ne nasce un gioiello versatile, dall’eleganza scultorea e dallo spirito libero, che rinnova con coerenza il linguaggio contemporaneo di Et Voilà.

Le Campanelle Et Voilà ampliano ulteriormente l’orizzonte creativo della Maison, declinate in forme e materiali che uniscono essenzialità grafica, forza scultorea e invenzione cromatica. La Campanella Stella, in argento dorato, si distingue per tre stelle stilizzate in rilievo, ciascuna con un diamante nel centro, in un equilibrio di superfici lucide e sabbiate. La Campanella Cuori, in argento brunito, sprigiona un carattere intenso e materico ispirato alla scultura astratta degli anni ’50 e ’60. Presenta tre diamanti che brillano negli alvei incisi a mano di altrettanti cuori. La Campanella Oro di Capri è una micro-scultura teatrale: un conchiglione barocco che richiama le architetture isolane seicentesche, arricchito da una doratura spessa che rimanda alle antiche campane dei campanili capresi.

La collezione si arricchisce anche del ritmo geometrico e dinamico della Campanella in pavé di siamite rossa e verde su argento brunito e dettagli torchon. Infine, la Campanella Paraiba, in resina trasparente azzurra e dalle linee morbide e oceaniche, aggiunge una nuova cromia alla palette di Campanelle in resina trasparente e argento lucido.

Con Et Voilà, Chantecler trasforma l’argento in un universo espressivo, capace di coniugare sperimentazione materica, qualità artigianale e identità estetica. Una collezione che illumina l’inverno con l’intensità poetica e preziosa dell’Oro di Capri.