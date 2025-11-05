Il nuovo cronografo hi-beat di Grand Seiko ispirato alla bellezza del Monte Iwate

La Evolution 9 Collection è stata la prima ad accogliere il cronografo meccanico di Grand Seiko, equipaggiato con il calibro 9SC5 Tentagraph. In omaggio alla natura che circonda la sede del brand a Shizukuishi, Grand Seiko presenta una nuova creazione alimentata da questo prestigioso calibro, che eleva la fusione tra lo spirito del marchio e l’estetica giapponese, combinando l’eleganza di un quadrante strutturato in una raffinata tonalità tra il rosa e il rame, con i dettagli in oro rosa della cassa, che evocano la luce dell’alba sul Monte Iwate.

Il Monte Iwate, uno dei vulcani attivi più iconici del Giappone, si stima si sia formato circa 700.000 anni fa. La sua imponente presenza ha dato il nome alla regione circostante e continua da sempre a ispirare gli artigiani del Grand Seiko Studio Shizukuishi, che sorge proprio ai suoi piedi. I profili frastagliati e le superfici scoscese del Monte Iwate hanno ispirato, fin dal 2006, la texture dei quadranti della serie 9S di Grand Seiko. Nel 2025, a Watches and Wonders, il brand ha proposto un’inedita interpretazione di questo motivo, che arricchisce ora anche il quadrante del modello SLGC006.

La nuova finitura evoca i processi naturali che hanno scolpito il Monte Iwate nel corso dei secoli, conferendogli la sua attuale maestosità e diventando simbolo del passaggio del tempo. Per la prima volta, il quadrante è proposto in una tonalità tra il rame e il rosa, che richiama la luce del mattino e dona all’orologio un’eleganza luminosa e distintiva. A ore 3, il contatore dei piccoli secondi si distingue da quelli del cronografo.

Il nuovo motivo ispirato al Monte Iwate e abbinato alle tonalità rosa-rame del quadrante e agli indici e alle sfere placcati in oro.

Il segnatempo SLGC006 è realizzato in High-Intensity Titanium, una lega di proprietà Grand Seiko, che garantisce leggerezza e resistenza, mantenendo le proporzioni e i codici stilistici della Evolution 9 Collection. In questa edizione limitata, i pulsanti e la lunetta sono realizzati in oro rosa 18 carati, in perfetta armonia con i toni caldi del quadrante. Il bracciale è dotato di una chiusura déployante tripla in titanio, impreziosita dal logo “GS” in oro rosa 18k.

High-Intensity Titanium, oro rosa 18k e ceramica di zirconio si uniscono in questo cronografo dall’equilibrio armonioso.

Sulla lunetta in oro rosa, l’inserto nero realizzato in ceramica di zirconia è inciso con una scala tachimetrica bianca, elemento distintivo del cronografo Evolution 9.

Il Tentagraph è il primo cronografo meccanico di Grand Seiko, un segnatempo che monta l’esclusivo cronografo meccanico di Grand Seiko, presentato per la prima volta nel 2023, il calibro 9SC5 “Tentagraph”.