Le Make up Artist di Comètes Collective di CHANEL presentano nuove palette di ombretti

Di Gabriella Frigerio

Per celebrare le feste di fine anno, Ammy DrammehCécile Paravina e Valentina Li, le Make up Artist di COMÈTES COLLECTIVE di CHANELsvelano una collezione esclusiva di tre Palette di ombretti in edizione limitata. Ognuna presenta nove ombretti altamente pigmentati dai colori inediti che offrono molteplici risultati: opachi, satinati, madreperlati o metallizzati, per dare libero sfogo alla creatività.

THE DARING MUSE di Ammy Drammeh

“Per questa palette, mi sono ispirata al glamour audace delle donne forti. Volevo conciliare l’idea di potere con quella di femminilità. Il make up apre le porte a infinite possibilità e consente di moltiplicare l’allure. Ho dato forma a questa idea grazie a colori ed effetti che giocano tra ricchezza e intensità. I verdi, i rossi e i blu profondi e decisi da abbinare a tocchi metallizzati, di oro antico, rosa dorato e platino.”

THE NEW SINGULAR di Cécile Paravina

“Ho creato questa palette per consentire alle donne di esplorare il proprio lato artistico e creativo. Per immaginare le varie nuance, mi sono concentrata sull’eclettismo delle mie fonti di ispirazione che vanno dall’arte moderna all’architettura classica. Da questi mondi ho ripreso combinazioni audaci di colori minerali, come un marrone cenere o sfumature terracotta… Per creare contrasti, ho quindi scelto colori più legati alla pittura, come un viola profondo, un

pesca chiaro o un verde menta, ancora piuttosto all’avanguardia nel mondo del make up. Un tocco di luce ispirato ai gioielli illumina l’intera palette che svela combinazioni audaci da esplorare e personalizzare secondo il proprio stile.”

THE SPACE TRAVELER di Valentina Li

“Amo la fantascienza. Questa palette vuole essere un’immersione in un fantasy futuristico, con nuance ed effetti inaspettati che sembrano provenire dallo spazio. Gli arancioni intensi incontrano blu cosmici e malva madreperlati. La combinazione di colori disegna un universo spaziale e misterioso, tra toni caldi che richiamano la luminosità degli astri e toni freddi ispirati alla galassia. Tonalità madreperlate che vanno dal nero al blu accentuano ulteriormente questo aspetto irreale.”

Gabriella Frigerio
Gabriella Frigerio nasce e vive a Milano. Fin da giovane ha coltivato una grande passione per la comunicazione. Nel corso di diversi anni di lavoro presso il Centro Documentazione della Casa Editrice Rizzoli-RCS, inizia a collaborare con diverse testate giornalistiche come Oggi, Europeo, Annabella, Brava, ecc. occupandosi di argomenti legati al lifestyle come benessere, moda e costume. Ciò le consente di accrescere e affinare il suo stile giornalistico. Iscritta all’ODG di Milano, il suo interesse per l’arte di vivere la porta a diventare direttore di un periodico del settore “Viaggi IN Benessere” mediante il quale cerca di trasmettere questa filosofia attraverso i suoi articoli su carta stampata e web. Attualmente collabora con Lifestar.it