Le Make up Artist di Comètes Collective di CHANEL presentano nuove palette di ombretti

Per celebrare le feste di fine anno, Ammy Drammeh, Cécile Paravina e Valentina Li, le Make up Artist di COMÈTES COLLECTIVE di CHANEL, svelano una collezione esclusiva di tre Palette di ombretti in edizione limitata. Ognuna presenta nove ombretti altamente pigmentati dai colori inediti che offrono molteplici risultati: opachi, satinati, madreperlati o metallizzati, per dare libero sfogo alla creatività.

THE DARING MUSE di Ammy Drammeh

“Per questa palette, mi sono ispirata al glamour audace delle donne forti. Volevo conciliare l’idea di potere con quella di femminilità. Il make up apre le porte a infinite possibilità e consente di moltiplicare l’allure. Ho dato forma a questa idea grazie a colori ed effetti che giocano tra ricchezza e intensità. I verdi, i rossi e i blu profondi e decisi da abbinare a tocchi metallizzati, di oro antico, rosa dorato e platino.”

THE NEW SINGULAR di Cécile Paravina

“Ho creato questa palette per consentire alle donne di esplorare il proprio lato artistico e creativo. Per immaginare le varie nuance, mi sono concentrata sull’eclettismo delle mie fonti di ispirazione che vanno dall’arte moderna all’architettura classica. Da questi mondi ho ripreso combinazioni audaci di colori minerali, come un marrone cenere o sfumature terracotta… Per creare contrasti, ho quindi scelto colori più legati alla pittura, come un viola profondo, un

pesca chiaro o un verde menta, ancora piuttosto all’avanguardia nel mondo del make up. Un tocco di luce ispirato ai gioielli illumina l’intera palette che svela combinazioni audaci da esplorare e personalizzare secondo il proprio stile.”

THE SPACE TRAVELER di Valentina Li

“Amo la fantascienza. Questa palette vuole essere un’immersione in un fantasy futuristico, con nuance ed effetti inaspettati che sembrano provenire dallo spazio. Gli arancioni intensi incontrano blu cosmici e malva madreperlati. La combinazione di colori disegna un universo spaziale e misterioso, tra toni caldi che richiamano la luminosità degli astri e toni freddi ispirati alla galassia. Tonalità madreperlate che vanno dal nero al blu accentuano ulteriormente questo aspetto irreale.”