RINGANA presenta una nuova skincare per il corpo in duplice versione

RINGANA trasferisce con coerenza know-how e principi attivi della cura del viso anche alla cura del corpo e propone un nuovo body milk in duplice versione: light & rich. Si tratta di prodotti che fanno la differenza tra una semplice lozione e una vera skincare per il corpo.

La sua formula è composta da attivi scientificamente testati come peptidi, ceramidi, acidi ialuronici o antiossidanti, finora usati quasi esclusivamente nella cura del viso. Inoltre, le texture sono confortevoli e formulate con precisione per regalare risultati dimostrabili da studi e misurazioni strumentali.

FRESH body milk light

| 200ml – Trattamento ultra-leggero, la soluzione per chi va di fretta

Combina diversi tipi di acido ialuronico, un complesso zuccherino naturale, fungo tremella e glicerina per un’idratazione duratura e profonda; gli esosomi e l’estratto di semi di moringa rafforzano la barriera cutanea e favorendone la rigenerazione; l’olio di macadamia, il burro di karité e l’olio d’avena forniscono un nutrimento extra – senza ungere.

FRESH body milk rich

| 200ml – Quando la pelle chiede di più, un latte nutriente ricco e cremoso

Nella formula ceramidi incapsulate per un’idratazione duratura che contrasta le irritazioni; Centella Asiatica (CICA) ed ectoina con proprietà lenitive, riparatrici e protettive; sodio PCA che agisce come potenziatore naturale dell’idratazione. Una texture ricca e avvolgente, ideale per le pelli particolarmente secche e sensibili.